Eylem Tok ve oğlunun yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı: Küba'ya kaçma planı yapıyorlarmış!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlu Cihantimur Tok'un Türkiye'nin iade talebi kapsamında ABD'de yakalandığını açıkladı. Gece yarısı yeni bir açıklama daha yapan Bakan Tunç, Tok ve oğlunun Boston’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığını duyurdu. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran’da yapılacak.

İstanbul'da 1 Mart’ta ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla bir çocuk babası Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Cihantimur Tok, annesiyle birlikte önce Mısır’a, oradan da vatandaşı olduğu ABD’ye kaçmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne ile oğulun yakalandığını ve ABD’de tutuklandığını açıkladı.

NASIL YAKALANDILAR?

Reuters’ın aktardığına göre, Boston polisi operasyona anne ile oğulun kaçma şüphesi olduğu için hız verdi. Yapılan operasyonda yakalanan anne ile oğulun yanında 5 bin dolar nakit yakalandı. Ayrıca ikilinin, senelik ücreti 46 bin dolar olan bir okulu da ziyaret ettikleri belirlendi.

İkilinin, sahte pasaport ile Küba’ya kaçmak isteyebileceği de mahkeme kayıtlarında yer aldı.