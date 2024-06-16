Maaşlara zam asgari ücretin altında kaldı; hakkını arayan öğretmenler işten kovuldu!

İstanbul'da kolejde çalışan öğretmenler asgari ücretin altında kalan zam oranına karşı eylem yapınca işten kovuldu.

Maaşlara zam asgari ücretin altında kaldı; hakkını arayan öğretmenler işten kovuldu!

İstanbul’da bulunan Bilfen Bahçeşehir Ortaokulu’nda asgari ücretin altında kalan zam oranına karşı siyah giyerek eylem yapan 50’ye yakın öğretmen sözleşme yenileme döneminde işten çıkarıldı.

BirGün'den Yusuf İris'in haberine göre; karne gününde sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini öğrendiklerini söyleyen bir öğretmen şunları aktardı:

“Maaş zammı istediğimizi, yaşanabilir ücretler istediğimizi söyledik fakat bu karşılık bulmadı. Siyah giymeye devam ettik kampüslerimizde bütün öğretmeler ve bazı kampüslerimizde yüzde 90 oranında bütün öğretmenler siyah giyinerek bu temsili rahatsızlığı göstermeye çalıştılar.

Mart ayında yapılan yüzde 17’lik zammın ardından gerilimin sürmemesi için eylemimizi sonlandırdık. Fakat şubat ayında benim de içinde olduğum siyah giyinen öğretmenlerin karne günüyle işlerine son verildi. Bundan sonra Bilfen ya da bu tip kurumlarla haklarını isteyen sendikal faaliyet yürüten çeşitli kurumlarla yasal olarak uğraşmaya biz de devam edeceğiz.”

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