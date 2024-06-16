AKP’li Belediye, Kanal İstanbul güzergâhındaki 12 taşınmazı satışa çıkardı

Yargı kararlarına ve uzmanların uyarılarına karşın AKP iktidarının Kanal İstanbul ısrarı sürüyor. AKP’li Arnavutköy Belediyesi, Kanal İstanbul güzergâhındaki 12 taşınmazı satışa çıkardı.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre; Durusu, Haraççı, Taşoluk, Boğazköy ve Hadımköy mahalleleri başta olmak üzere birçok noktadaki taşınmaz için belediye toplamda 720 milyon 260 bin TL’lik satış bedeli belirledi.

MAHKEME İPTAL ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “çılgın proje” olarak adlandırdığı ancak uzmanların deprem ve tsunami riski nedeniyle karşı çıktığı, ekoloji ve deniz bilimi açısından da birçok tahribata yol açacağı uyarıları yaptığı projeye ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dava açmıştı.

İBB, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 15 Temmuz 2021’de onaylanan ve 16 Temmuz 2021’den itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılan İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne itiraz etmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da İBB’nin söz konusu imar planı değişikliğiyle ilgili itirazını zımnen reddetmiş, bunun üzerine İBB imar planının iptal edilmesi için konuyu yargıya taşımıştı. İstanbul 11. İdare Mahkemesi, geçen şubatta Kanal İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı imar planını iptal etmişti.

Tartışmalar sürerken mart ayında AKP’li Sultangazi Belediyesi’nin Kanal İstanbul güzergâhına yakın olan Arnavutköy’deki taşınmazlarını satışa çıkarması dikkati çekmişti. Belediye, biri Sultangazi Cebeci’de dördü de Arnavutköy’de olmak üzere beş taşınmazın satışı için bir ilan yayımlamıştı. Arsaların yaklaşık bedeli 175 milyon TL olarak açıklanmıştı. Belediyenin Arnavutköy Haraççı, Taşoluk, Çilingir mahallerindeki taşınmazları da satış listesinde yer almıştı.

Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Arnavutköy Haraççı Mahallesi’nde bulunan iki taşınmazı satışa çıkarmıştı.

YENİDEN ONAY

Öte yandan İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından geçen yıl iptal edilen, Kanal İstanbul’a komşu Başakşehir Hoşdere Mahallesi’ne ilişkin yeni imar planı hazırlanmış, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgeyi ranta açacak planları önceki gün onaylamıştı. Yeni planının çevre düzenleme raporunda Kanal İstanbul görüntülerinin de yer alması akıllara rant tartışmasını getirmişti.