Yerlikaya bayramın acı tablosunu paylaştı: Trafik kazalarında 5 kişi öldü, bin 421 kişi yaralandı

Bakan Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 24 saatinde meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu paylaştı.

Yerlikaya bayramın acı tablosunu paylaştı: Trafik kazalarında 5 kişi öldü, bin 421 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde meydana gelen kazaların bilançosunu açıkladı.

Bayram arifesinden bayramın ilk gününe geçen sürede 852 trafik kazası meydana geldiğini açıklayan Yerlikaya, 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, bin 421 kişinin ise yaralandığını paylaştı.

Yerlikaya’nın paylaşımı şöyle:

"9 günlük Kurban Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram tatilinin 1. günü 15 Haziran 2024 Cumartesi 24 saatlik sürede: 852 trafik kazası meydana geldi. 407 bin 731 araç denetlendi. 24 bin 347 araca hız ve radar işlemi, 42 bin 720 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bin 421 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için yolun sonu bayram olsun."

Kaynak: Gerçek Gündem

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