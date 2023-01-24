Trendyol'da mücadele sürüyor: 'Daha iyi ücret istiyoruz'

TrendyolGo’da kuryelik yapan işçiler geçen hafta itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir’de yakıt giderlerinin karşılanması, paket başı ücret artışı, mola hakkı gibi talepleri için eylem başlatmıştı.

İşçilerin ses getiren eylemi dün akşam saatlerinde kazanımla sonuçlandı ancak kuryeler yapılan zamdan memnun değil.

''ÜCRET ARTIŞI BİR KAÇ GÜNDE ERİYECEK''

Patronların Ensesindeyiz Ağı'nda yer alan habere göre, kuryeler dün önemli bir kazanım elde ettiğini, mücadele ederek patrona geri adım attırdıklarını ancak ücretler kısmında yapılan artışın birkaç gün sonra eriyeceğini belirtti.

Trendyol patronunun kârının artmaya devam ettiğini belirten kuryeler, ücretlerinin daha yaşanabilir seviyelere gelmesi için mücadeleye devam ettiklerini, bütün Trendyol kuryelerinin daha örgütlü olması için birlik olması gerektiğini ifade ettiler.