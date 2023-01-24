Burun Estetiği Öncesi Hangi Hazırlıkları Yapmalısınız?

Burun estetiği ya da diğer bir ismiyle rinoplasti, kıkırdak ve kemik yapısını değiştirerek uygulanan bir operasyondur. Burnu daha estetik bir şekle sokmak, hastanın nefes problemlerini gidermek ve bazen de eksik yerleri tamamlamak için gerekli bir işlemdir.

Rinoplasti mutlaka tam anestezi altında yapılır. Kimi zaman burun estetiklerinin sebebi nefes şikâyetleri olurken kimi zaman psikolojik durumlar da olabilir. Hastadan hastaya ameliyat sebebi değişkenlik gösterebilir. Önemli bir operasyon olan burun estetiği, aynı zamanda ameliyat öncesi birtakım ihtiyaçların giderilmesi gereken bir ameliyattır. Burun estetiği öncesi hastanın dikkat etmesi gereken belli başlı unsurlar vardır. Peki, rinoplasti öncesi nelere dikkat etmek önemlidir?

Burun Estetiği Öncesi Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Ciddi bir ameliyat olan rinoplastiden sonra hastanın iyileşmesi yaklaşık olarak bir ayı alabilir. Ameliyat sonrası hastanın burun şekli yaklaşık olarak bir sene içerisinde yerine oturur. Bu süreçte dikkatli davranmak ve burna darbe almamak önemlidir. Bunun dışında operasyon öncesi dikkat edilmesi gereken bazı hususlardan bahsedelim. Bu hususlar içinde en önemlisi hastanın kendisini psikolojik ve fiziksel olarak ameliyata hazır hissetmesidir.

Eğer ameliyat estetik kaygılardan dolayı yapılıyorsa iyice düşünülüp karar verilmesi önemlidir. Bunun dışında ameliyat öncesi sağlığa dikkat etmek gerekiyor. Genel anestezi alabilmek için hasta olmamak şarttır. Burun estetiği öncesi herhangi bir şekilde olmamaya özen göstermek gerekir. Bu yüzden ameliyattan birkaç gün önce evde oturup dinlenmenizi tavsiye ederiz. Böylece bu durum ameliyat sonrası toparlanma hızınızı olumlu etkileyecektir.

Alınan İlaçlara Dikkat

Birkaç gün sonra burun estetiği ameliyatı olacaksanız, fazla ilaç kullanmamanızı öneririz. Gereksiz alacağınız aspirin ve kan sulandırıcı gibi ilaçlar ameliyattan bir hafta önce mutlaka kesilmelidir. Özellikle de kan sulandırıcı ilaçlar ameliyat sonrası kanamaya sebebiyet verebilir. Bu yüzden bizler ameliyat öncesi bu tür ilaçları bir süreliğine kullanmamanızı söylemekteyiz.

Sadece aspirin ve kan sulandırıcı değil, aynı zamanda antiinflamatuar ilaçlar ve birtakım zayıflama ilaçları gibi sağlıksız ilaçlara da ara vermeniz önemlidir. Burun estetiği öncesi bu tür ilaçlara ara vererek iyileşme sürecinizi daha iyi geçirebilirsiniz.

Sigara ve Diğer Tütün Ürünlerine Ara Vermelisiniz

Sigara sadece ameliyat öncesi değil, genel olarak sağlık için çok zararlıdır. Tütün içeren sigara ya da nargile gibi çeşitli ürünler ameliyat sonrası iyileşme sürecini oldukça etkileyen ürünlerdir. Bu yüzden sigara içmeye burun estetiği öncesi dönemde ara vermeniz önemlidir.

Sadece burun ameliyatı gibi önemli ameliyatlar değil, aynı zamanda saç ekimi gibi operasyonlardan önce de sigara kullanımı tavsiye edilmez. Bizler hastamızdan ameliyattan bir hafta – on gün öncesinde sigara içmeyi bırakmasını söyleriz. Böylece hasta daha sağlıklı bir iyileşme süreci geçirir.

Bitkisel Çay Tüketimini Azaltın

Bitkisel çaylar ameliyat öncesinde azaltılması gerekilen önemli bir besindir. Bu çaylar ameliyat sonrasında tıpkı ilaçlar gibi kanama riskini arttırabilir. Bu yüzden ameliyat olmadan bir hafta kadar önce bitkisel çay içmeyi bırakmalısınız. Bunun dışında normal çay olarak tüketilmekte olan siyah çayı tüketebilirsiniz.

Fakat burun estetiği öncesi bir hafta ve ameliyat sonrası bir hafta kadar bitkisel çay içmeyi bırakmanızda fayda var. Eğer tükettiyseniz de bunu mutlaka doktorunuz ve anestezi uzmanları ile paylaşmalısınız.

Ameliyattan Önce Alkol Almayın

Alkol ve yatıştırıcı diğer içkiler ameliyat sürecini büyük derecede etkileyen unsurlardır. Hem ameliyatı risk altına atabilir, hem de iyileşme sürecini etkiler. Bu yüzden ameliyat olmadan bir hafta kadar önce alkol alımını azaltmanız önemlidir.

Alkol sadece ameliyatı etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda daha sonraki iyileşme sürecine de zarar verebiliyor. Bu yüzden daha iyi ve hızlı bir şekilde toparlanmak için burun estetiği öncesi bir süre alkol tüketmeyi bırakmanızı tavsiye ederiz. Ameliyattan sonra birtakım ilaçlar kullanacağınız için bu süreçte de alkol alımı yasaktır. Özellikle de ağrı kesici ve antibiyotik gibi etkili ilaçlar kullanacağınız için mutlaka bu duruma dikkat etmelisiniz.

Kendinizi Yormamaya Çalışın

Sadece burun ameliyatı değil, her türlü ameliyattan önce dinç olmak önemlidir. Özellikle de burun estetikleri oldukça ciddi bir ameliyattır. Bu yüzden burun estetiği öncesi kendinizi yormamalısınız. Ameliyattan birkaç gün önce eğer spor yapıyorsanız buna ara verebilirsiniz. Evde vakit geçirip kendinize vakit ayırmalısınız.

Vücudunuzu yorgun tutmamak bu süreçte önemlidir. Spora birkaç günlüğüne ara verip vücudunuzu iyice dinlendirmenizi öneriyoruz. Özellikle de ağırlık kaldırma gibi sporlarla uğraşıyorsanız bunları birkaç günlüğüne bırakmalısınız. Ameliyat sonrası iyileşme sürecinin hızlı olması için vücudu dinç tutmak önemlidir.

Ameliyattan Önce Her Detayı Konuştuğunuzdan Emin Olun

Özellikle de burun estetiği öncesi doktorla iyi iletişim kurmak oldukça önemlidir. Burun ameliyatı sürekli yapılan bir işlem olmadığı için operasyon hakkında iyice bilgi almak gerekir. Estetik açıdan ameliyat oluyorsanız burun şekli ve yapısı hakkında birtakım bilgileri doktorunuzdan almalısınız.

Özellikle de burnun şeklinin nasıl olacağı ve ameliyat sonrası sizi nasıl bir dönem bekliyor bu tür bilgileri bilmelisiniz. Bazen hastalar ameliyat sonrası burun yapısı ile ilgili sorunlar yaşayabiliyor. Bu tür durumlarla karşılaşmamak için doktorunuza sormanız gereken tüm soruları önceden sormanızı öneriyoruz.

Ameliyat Öncesi Aç Kalma Süresi

Her ameliyatta olduğu gibi burun ameliyatı öncesi de hastaneye aç bir şekilde gelmelisiniz. Ameliyattan bir gece önce saat 12’den sonra su da dâhil hiçbir besin tüketimi yapmamalısınız. Tamamen aç olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde ameliyatınız ertelenecektir. Aç kalmanızın nedeni ameliyat esnasında ve sonrasında bulantı ve kusma gibi durumların önüne geçmektir. Fakat doktorun önerdiğinden daha fazla bir süre aç kalmamaya özen gösterin. Ameliyattan yaklaşık olarak 10 saat önce yeme içme kesilmelidir. Bu süre daha fazla olursa kan şekeriniz düşebilir ve mide bulantıları artabilir. Bu yüzden doktor ile iletişimde olup ona sormanız gereken tüm soruları sormanızı tavsiye ediyoruz.

Ameliyat Günü Rahat Giysiler Tercih Edin

Burun estetiği öncesi hastaneye gelirken mutlaka kendinizi rahat hissedeceğiniz kıyafetleri giymelisiniz. Vücuda yapışan ve dar olarak kıyafetlerden kaçınmalısınız. Bunun dışında makyaj yapmaktan ve oje sürmekten kaçınmalısınız. Ameliyata makyajlı ya da ojeli bir şekilde giremezsiniz. Ameliyat öncesi ılık bir duş alarak kendinizi rahatlatabilirsiniz. Erkek hastaların ise sakal tıraşı olmaları ameliyat açısından gereklidir.

Hastaneye gelirken yanınızda mutlaka yedek kıyafet getirmeyi de unutmamalısınız. Ameliyat sonrası rahat ve bol kıyafetler giyerek daha iyi bir şekilde dinlenebilirsiniz. Dar ve sıkı kıyafetler giymek sizi ameliyat sonrası dinlenme sürecinde rahatsız edebilir.

Burun Estetiği Günü

Estetik geçireceğiniz gün kendinizi rahat hissetmeniz ve sakin olmanız oldukça önemlidir. Ameliyatın ve sonraki sürecin iyi geçmesi için kendinizi bu operasyona hazır hissetmeniz gerekir. Doktorunuzla tüm süreçleri önceden konuşup bilgi sahibi olmanız önemlidir.

Ameliyat sonrası sizleri neler bekliyor, ne gibi konulara dikkat etmeniz gerekiyor gibi soruları öncesinde mutlaka sormuş olmalısınız. Burun estetiği öncesi hastaneye geldiğinizde kendinizi iyice hazır hissetmeniz için bu tür konulara dikkat etmelisiniz. Burnunuzun şeklinin ameliyat sonrası nasıl gözükeceği ve nefes almanızın değişip değişmeyeceği gibi durumları öğrenmelisiniz. Bu konuda ailenizi de bilgilendirmeli ve hazırlıklı olmalısınız. Doktorunuzla iyi bir iletişim kurduğunuz takdirde sorun yaşayacağınız bir konu olmayacaktır.