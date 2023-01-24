Sarıgül'den bir af çağrısı daha: Bütün siyasi partilerle 'Cumhuriyet affı çıkarıyoruz' diyelim

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, af taleplerinin siyasi değil vicdani olduğunu belirterek, "Binlerce çocuğumuz cezaevinde dünyaya geldi ve hayatla buluşamadı." dedi.

Sarıgül, Sincan Cezaevi önünde partililerin katılımıyla yaptığı açıklamada, 9 Nisan 2022'den beri birçok cezaevini ziyaret ettiğini, 91. durağının Sincan Cezaevi olduğunu, yarın da Yozgat Cezaevi'ne gideceğini söyledi.

"10 BİNİN ÜZERİNDE EVLADIMIZ ANNESİNİ BABASINI HENÜZ GÖREMEDİ"

Mustafa Sarıgül, "Talebimiz siyasi bir talep değil kesinlikle vicdani bir taleptir. Binlerce çocuğumuz cezaevinde dünyaya geldi ve hayatla buluşamadılar. 10 binin üzerinde evladımız annesini babasını henüz göremedi, anneleri babaları kader mahkumu durumunda." değerlendirmesinde bulundu.

"BÜTÜN SİYASİ PARTİLERLE 'CUMHURİYET AFFINI ÇIKARIYORUZ' DİYELİM"

Af taleplerine tüm siyasi partilerden destek isteyen Sarıgül, "Cumhuriyet'in 100. yılında büyük devlet olduğumuzu, merhametli ve şefkatli devlet olduğumuzu göstererek bütün siyasi partilerle vatandaşlarımızın mutluluğu için 'Cumhuriyet affını çıkarıyoruz' diyelim." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, 2,5 milyon sürücünün ceza puanının silineceği yasal düzenlemenin kapsamını da desteklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA