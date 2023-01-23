Trendyol kuryelerinden çağrı: 'Ya zafer, ya direniş'

Geçtiğimiz pazartesi günü Trendyol kuryeleri, daha iyi çalışma koşulları için kontak kapatarak şirketin genel merkez binasına gitmiş; taleplerini belirleyen kuryeler, şirkete taleplerinin karşılanması için pazartesi gününe kadar süre vermişti.

MASLAK'A ÇAĞRI

Patronların Ensesindeyiz Motokurye Dayanışma Ağı, kurye temsilcileri ve avukatların bugün saat 18'de şirket yetkilileri ile bir görüşme yapacağını duyurdu.

''YA ZAFER YA DİRENİŞ''

Görüşmeye katılacak kurye temsilcilerinin yayınladığı çağrı videosunu da paylaşan PE, kuryelerin saat 20'ye Maslak'a çağrı yaptığını da belirtti.

Video ''Trendyol emekçileri saat 20.00'de Maslak'ta buluşuyor! 18.00'da yönetimle görüşmemiz var: Ya zafer, ya direniş'' notuyla paylaşıldı.