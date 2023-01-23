Trendyol kuryelerinden çağrı: 'Ya zafer, ya direniş'
Geçtiğimiz hafta daha iyi çalışma koşulları için iş bırakan Trendyol kuryeleri, bugün şirket ile bir görüşme gerçekleştirecek.
Geçtiğimiz pazartesi günü Trendyol kuryeleri, daha iyi çalışma koşulları için kontak kapatarak şirketin genel merkez binasına gitmiş; taleplerini belirleyen kuryeler, şirkete taleplerinin karşılanması için pazartesi gününe kadar süre vermişti.
MASLAK'A ÇAĞRI
Patronların Ensesindeyiz Motokurye Dayanışma Ağı, kurye temsilcileri ve avukatların bugün saat 18'de şirket yetkilileri ile bir görüşme yapacağını duyurdu.
''YA ZAFER YA DİRENİŞ''
Görüşmeye katılacak kurye temsilcilerinin yayınladığı çağrı videosunu da paylaşan PE, kuryelerin saat 20'ye Maslak'a çağrı yaptığını da belirtti.
Video ''Trendyol emekçileri saat 20.00'de Maslak'ta buluşuyor! 18.00'da yönetimle görüşmemiz var: Ya zafer, ya direniş'' notuyla paylaşıldı.
Son Güncelleme:
“Bize kömür lazım, insan değil” Güncel 23 Ocak 2023 16:15
"Yakında hepinizle bir araya geleceğiz ya içeride ya dışarıda" Güncel 23 Ocak 2023 16:10
Tarikatçının 'Sigara içenler kıyamet gününe ağzında cinsel uzvuyla gelecek' sözleri yeniden gündemde Güncel 23 Ocak 2023 16:07
"Devletimizin bu cinayeti aydınlatacağından şüphe etmiyoruz" Güncel 23 Ocak 2023 15:28