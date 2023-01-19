Trendyol kuryelerinin verdiği süre doluyor: 'Eğer bizi oyalıyorsanız daha güçlü geleceğiz'

Geçtiğimiz pazartesi günü Trendyol kuryeleri, daha iyi çalışma koşulları için kontak kapatarak şirketin genel merkez binasına gitmiş; taleplerini belirleyen kuryeler, şirkete taleplerinin karşılanması için pazartesi gününe kadar süre vermişti.

SÜRE DOLUYOR

Kuryelerin şirkete verdikleri süre doluyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Patronların Ensesindeyiz Motokurye Dayanışma Ağı, ''Trendyol yönetimine Pazartesi gününe kadar süre verdik. Eğer bizi oyalıyorsanız daha güçlü geleceğimizden şüpheniz olmasın'' ifadelerini kullandı.

KURYELER NE İSTİYOR?

Trendyol kuryelerinin talepleri 18 maddeden oluşuyor. Kuryeler, taleplerinin karşılanmaması durumunda yeniden şirketin kapısına gideceğini belirtiyorlar.

Kuryelerin talepleri ise şöyle:

10 saatlik emeğin karşılığı 30 paket atarak 1300 TL olacak.

Alevli saatlerin çalışma zorunluluğunun kaldırılması. Mola hakkının tanınması. Alevli saatlerin 18 saate geri çekilmesi, "günlük alevli"den "haftalık alevli"ye geri dönülmesi,

Mağaza ile müşteri mesafesinin toplam 4 km olması,

Açılış bonusunun 20 siparişten 14 siparişe düşmesi,

Bonus barem kademesinin düşürülmesi,

Asansör olmayan binalarda kat çıkma zorunluluğunun en fazla 5 kat olması,

Trendyol kuryesi olunduğuna dair özel kimlik belgesi verilmesi,

AVM'lerden alınan ve teslim edilen siparişlere ekstra ücret ödenmesi,

Mağaza ve müşteriye olan yürüme mesafesinin maksimum 300 metre olması,

Mağaza ve restoranlardan bekleme süresinin maksimum 10 dakika olması,

Sipariş motokurye üzerine atandığı zaman müşteri ve mağaza kaynaklı sipariş iptallerinde iptal olan siparişin bonusa yansıtılması,

Sipariş atandığı zaman mağazaya olan mesafenin en fazla 2 kilometre olması,

Gidilecek yerlerin adresinin eskisi gibi uygulamada görünmesi,

İş Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca işbu talepler sebebiyle hiçbir Trendyol kuryesinin işten çıkarılmaması,

İşe alımların 6 ay süreyle yapılabilmesi ve Trendyol kuryelerine işe alım yapılacağının bildirilmesi,

Özel sağlık sigortasını Trendyol kuryelerinin karşılamaması, Trendyol'un özel sağlık sigortasını ödemesi,

Genel merkezdeki müşteri temsilcilerinin eğitilerek yetkilendirilmesi,

Mağaza ve restoranlardan alınan siparişlerin zarar görmesi ve bozulması durumunda slotların kapatılmaması.