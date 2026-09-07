Tren Seferlerindeki Yeni Dönem Bakan Uraloğlu Duyurdu: Sürekli Kontrol Etmeye Gerek Kalmayaca

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ'nin dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisinin daha eklendiğini belirterek, bilet bulamayan yolcuların iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde otomatik olarak bilgilendirilmesini sağlayan 'Boş Yer Takip Butonu' özelliğinin hayata geçirildiğini duyurdu.

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Tren Seferlerindeki Yeni Dönem Bakan Uraloğlu Duyurdu: Sürekli Kontrol Etmeye Gerek Kalmayaca
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tren biletleri konusunda atılan yeni adımın detaylarını yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu.

TREN SEFERLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ'nin dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında 'Boş Yer Takip Butonu' özelliğinin hayata geçirildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, yolcuların bilet bulamadıkları trenler için sistem üzerinden e-posta adreslerini tanımlayarak trenlerde iade, iptal veya başka nedenlerle yer açıldığında uyarılma talebinde bulunabileceklerini bildirdi. Uraloğlu, "Bilet bulamayan yolcularımız, iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde sistemsel ve otomatik olarak bilgilendirilecek" ifadelerini kullandı.

Tren Seferlerindeki Yeni Dönem Bakan Uraloğlu Duyurdu: Sürekli Kontrol Etmeye Gerek Kalmayaca - Resim : 1

'SÜREKLİ KONTROL ETMEYE GEREK KALMAYACAK'

Yeni uygulamayla bilet bulamayan yolcuların seyahat etmek istedikleri tren için uyarı talebi oluşturabileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Bu uygulamayla yolcularımızın bilet satış ekranını sürekli kontrol etmesine gerek kalmadan, iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde anında haberdar olmalarını ve biletlerini kolayca satın almalarını sağlıyoruz. Dijital imkanları kullanarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya ve seyahat planlamalarını daha erişilebilir hale getirmeye devam ediyoruz" dedi.

BİLET VE FATURALARA DİJİTAL ERİŞİM

TCDD Taşımacılık AŞ'nin e-Belge dönüşüm çalışmaları kapsamında 1 Eylül 2026 itibarıyla e-Bilet ve e-Fatura uygulamalarının da hayata geçirildiğini belirten Uraloğlu, e-Bilet uygulamasıyla yolcuların bilet satın alma işleminin ardından kendilerine gönderilen 'Yolculuk Bilgilendirme' e-postasındaki PDF dokümanda yer alan bağlantı üzerinden e-Biletlerine ulaşabileceğini bildirdi.

KAĞIT BİLET DÖNEMİ SONA ERDİ

E-fatura uygulamasıyla da taşımacılık hizmetlerinden yararlanan müşterilerin faturalarına dijital ortamda erişebileceğini kaydeden Uraloğlu, uygulamanın fatura oluşturma, iletme ve arşivleme süreçlerinde zaman ve maliyet avantajı sağladığını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Kağıt, baskı ve fiziksel arşivleme ihtiyacını azaltarak hem maliyetlerimizi düşürüyor hem de doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlıyoruz. Hedefimiz, dijital imkanlardan daha fazla yararlanarak demir yolu hizmetlerimizi vatandaşlarımız her yerden, her zaman ulaşılabilir ve işlemleri, daha hızlı, kolay, verimli ve çevreci hale getirmek. Bu kapsamda ilk 4 günde yaklaşık 286 bin e-bilet ve 1554 e-fatura düzenlendi" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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