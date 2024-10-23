Trakya'da Et Ürünü Satan İşletmeler Denetlendi

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Edirne'de lokanta, kafe ve restoranlarda et ürünleri denetimi gerçekleştirerek hijyen ve teknik şartları kontrol etti. Alınan numuneler, gıda güvenliği için laboratuvara gönderildi. Denetimlerin Kırklareli ve Tekirdağ'da da sürdüğü belirtildi.

Trakya'da Et Ürünü Satan İşletmeler Denetlendi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, et ürünü satan işletmelere yönelik denetimlere devam ediyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri, lokanta, kafe, restoran, okul kantinleri ve çevresindeki fast food işletmelerini denetledi. Ekiplerin teknik ve hijyenik şartları kontrol ettiği işletmelerde tüketime sunulan et ürünlerinden numuneler alınarak Edirne Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi. Gıda güvenliği ve halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin kesintisiz süreceği belirtildi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da gıda kontrol görevlileri, gıda ve et satan işletmeleri denetledi. Hijyen şartlarını kontrol eden ekipler, incelenmek üzere ürünlerden numune aldı.

Kaynak: AA

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