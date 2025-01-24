Trafikte Dehşet Dolu Anlar: Taksiciyi Tekme ve Yumruklarla Öldüresiye Darbettiler

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi Üniversite Bulvarı'nda trafikte bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma sonrası araçlarını durduran şahıslar, arkalarındaki taksiciye saldırmaya başladı. Kısa sürede büyüyen olayda aracında bulunan taksiciye meydan dayağı atıldı. Taksicinin bulunduğu araca gelen şahıslar, defalarca tekme ve yumruk sallayarak taksiciyi darp etmeye çalıştı.

BAŞKALARI DA DAHİL OLDU

Dehşet anlarının saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdığı anlarda araya girmeye çalışan vatandaşların çabası da yetersiz kaldı. Durumu fark eden bazı vatandaşlar olay yerine koşarak kavgayı ayırmaya çalışırken, diğer sürücüler ise kornalarına basarak duruma tepki gösterdi. Görüntülerin devamında kavgaya başka şahısların da dahil olması ve bir şahsın başka bir şahsa koşarak yumruk atması ise dikkat çekti.

Kaynak: İHA