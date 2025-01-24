Trafikte Dehşet Dolu Anlar: Taksiciyi Tekme ve Yumruklarla Öldüresiye Darbettiler

Gaziantep'te trafikte yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçlarından inen şahıslar, arkalarındaki taksiciyi öldüresiye darbetti. Dehşet anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son Güncelleme:

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi Üniversite Bulvarı'nda trafikte bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma sonrası araçlarını durduran şahıslar, arkalarındaki taksiciye saldırmaya başladı. Kısa sürede büyüyen olayda aracında bulunan taksiciye meydan dayağı atıldı. Taksicinin bulunduğu araca gelen şahıslar, defalarca tekme ve yumruk sallayarak taksiciyi darp etmeye çalıştı.

BAŞKALARI DA DAHİL OLDU

Dehşet anlarının saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdığı anlarda araya girmeye çalışan vatandaşların çabası da yetersiz kaldı. Durumu fark eden bazı vatandaşlar olay yerine koşarak kavgayı ayırmaya çalışırken, diğer sürücüler ise kornalarına basarak duruma tepki gösterdi. Görüntülerin devamında kavgaya başka şahısların da dahil olması ve bir şahsın başka bir şahsa koşarak yumruk atması ise dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
45 Yıllık Kestaneci Gizli Tarifi Verdi! Lezzetini 10 Kat Artırıyor, Kabukları Anında Soyuluyor 45 Yıllık Kestaneci Gizli Tarifi Verdi! Lezzetini 10 Kat Artırıyor, Kabukları Anında Soyuluyor
Nevşehir'de Feci Kaza: Hepsi Birbirine Girdi, Yaralılar Var Nevşehir'de Feci Kaza: Hepsi Birbirine Girdi, Yaralılar Var
Öğrenen Bir Daha Ağzına Sürmeyecek: Aç Karnına Kahve İçmenin Zararı Öğrenen Bir Daha Ağzına Sürmeyecek: Aç Karnına Kahve İçmenin Zararı
Hayatından Endişe Edilen Genç Kız Ekipleri Alarma Geçirdi, Gerçek Eve Girince Ortaya Çıktı Genç Kız Ekipleri Alarma Geçirdi, Gerçek Eve Girince Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Şimşek Duyurdu: Hesabında Parası Olanlar Artık Bu İşlemi Yapamayacak Mehmet Şimşek Duyurdu: Hesabında Parası Olanlar Artık Bu İşlemi Yapamayacak
Koç Holding Dev Şirketi Elden Çıkarmıştı! Rekor Üstüne Rekor Kırdı, Birinci Oldu Koç Holding Dev Şirketi Elden Çıkarmıştı! Rekor Üstüne Rekor Kırdı, Birinci Oldu
Türkiye'nin En Erkenci Hasadı İçin Geri Sayım Başladı: Çiftçiler Dört Gözle Bekliyor, 1 Dilimi Bile Süper Etki Yaratıyor Hasat İçin Geri Sayım Başladı: Bağırsakları Fırçalar Gibi Temizliyor
SGK'dan Toplu Ödeme Kararı: SSK, Bağkur Dahil Bütün Emekliler Alacak SGK'dan Toplu Ödeme Kararı: SSK, Bağkur Dahil Bütün Emekliler Alacak
Türkiye'nin En Güzel İlçesi Belli Oldu: Giden Bir Daha Geri Dönmüyor Türkiye'nin En Güzel İlçesi Belli Oldu: Giden Bir Daha Geri Dönmüyor