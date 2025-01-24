Nevşehir'de Feci Kaza: Hepsi Birbirine Girdi, Yaralılar Var

Nevşehir’de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken, inceleme başlatıldı.

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Nevşehir'de Feci Kaza: Hepsi Birbirine Girdi, Yaralılar Var

Nevşehir’de Raşit Bey Mahallesi Vaiz Osman Hoca Bulvarı üzerinde bulunan TÜİK kavşağında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye E.E.'nin kullandığı 50 ES 384 plakalı otomobil ile seyir halindeyken kavşağa kontrolsüz giren M.B.’nin kullandığı 50 AEM 703 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birisi park halinde bulunan 50 EF 145 plakalı bir başka otomobile çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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