Çorum'da Akılalmaz Olay: 'Çalıntı' İhbarı Yaptı, Gerçek Bambaşka Çıktı

Çorum’da bir şahıs, traktörünü çukura gömüp 'çalıntı' ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri şahsı, suç uydurması sebebiyle gözaltına aldı.

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Çorum'da Akılalmaz Olay: 'Çalıntı' İhbarı Yaptı, Gerçek Bambaşka Çıktı

Çorum İl Jandarma Komutanlığını arayan A.M. isimli şahıs, traktörünün çalındığını söyleyerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ve Mecitözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından inceleme başlattı.

TOPRAĞI KAZIP ÇUKURA GÖMMÜŞ

Ekipler tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde, traktörünün çalındığını iddia eden şahsın söylemlerinde çelişkiler olduğu ve traktörün, çalındığını beyan ettiği alana hiç getirilmediği anlaşıldı. Ekipler tarafından kırsal kesimde yapılan çalışmalar neticesinde, şahsın çalındığını iddia ettiği traktör toprağı kazarak açtığı çukurun içine sakladığı belirlendi. Traktör üzeri kapatılmış çukur içinde bulundu

GÖZALTINA ALINDI

A.M., ’suç uydurma’ suçundan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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