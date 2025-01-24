Hayatından Endişe Edilen Genç Kız Ekipleri Alarma Geçirdi, Gerçek Eve Girince Ortaya Çıktı

Bartın'da kendisinden haber alınamayan genç kız ekipleri harekete geçirdi. Ailesinin hayatından endişe ettiği genç kızın uyuyakaldığı öğrenildi.

Hayatından Endişe Edilen Genç Kız Ekipleri Alarma Geçirdi, Gerçek Eve Girince Ortaya Çıktı

Bartın'ın Orduyeri Mahallesi Martı Sitesi'nde yaşayan ve Kıbrıs'tan dönen K.K. isimli genç kız, evde uyuyakaldı. Anahtarı kapının ağzında bırakması nedeniyle eve gelen ailesi içeri giremedi. Komşularının da desteği ile kıza ulaşmaya çalışan ailenin çabaları sonuçsuz kaldı. Kızın hayatından endişe eden aile 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YATAĞINDA UYURKEN BULUNDU

Binanın 3. katında yer alan ve kızın bulunduğu daireye giren itfaiye ekipleri, genç kızı yatağında uyurken buldu. Genç kızın uyuduğunu öğrenen ailesi ve site sakinleri rahat bir nefes alırken, ekipler de geri döndü.

Kaynak: İHA

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