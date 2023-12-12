Telefonla aranan bir kişi 77 bin 900 lira dolandırıldı

Trabzon'da kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, telefonla aradığı kişinin 77 bin 900 lirasını aldı.

Telefonla aranan bir kişi 77 bin 900 lira dolandırıldı

Trabzon'da iddiaya göre, Şalpazarı ilçesinde yaşayan A.D'yi (46) telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişi, kişisel bilgilerinin çalındığını ifade ederek, adının suça karışmaması için bildirdiği hesaba para yatırmasını istedi.

A.D, görüşmenin ardından verilen banka hesabına 77 bin 900 lirayı aktardı.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan A.D, Şalpazarı Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Kaynak: AA

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