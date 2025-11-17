Zehirlenme Vakaları Patladı! 3 İlde Hastaneler Doldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kastamonu, Zonguldak ve Trabzon’da son günlerde gerçekleşen toplu yemek organizasyonlarında çok sayıda kişi hastanelik oldu. tavuklu pilav ve tavuk döner yiyen vatandaşlar, karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi şikayetlerle sağlık kurumlarına başvurdu.

TRABZON'DA DÜĞÜN SONRASI 65 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Trabzon’un Dolaylı Mahallesi’nde dün akşam düzenlenen düğünde misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Yemek sonrası birçok kişi karın ağrısı, bulantı ve kusma belirtileri göstermeye başladı. Şikayetlerin artması üzerine toplam 65 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk değerlendirmelerde rahatsızlığın tüketilen yemekten kaynaklandığı belirlendi. Tedavileri tamamlanan 65 kişi, sağlık durumlarının düzelmesinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KASTAMONU'DA MEVLİT YEMEĞİ ZEHİRLEDİ

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde, Haskavak köyünde 3 gün önce vefat eden bir kişi için düzenlenen mevlit programında da gıda zehirlenmesi yaşandı. Mevlitte tavuklu pilav ve ayran ikram edildi.

Yaklaşık 50 kişinin katıldığı mevlitte, 43 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu. 33 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 1’i çocuk 10 kişi ise İnebolu Devlet Hastanesi ve Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

ZONGULDAK’TA TAVUK DÖNER ZEHİRLEDİ

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir düğünde ikram edilen tavuk döner de gıda zehirlenmesine neden oldu. Tavuk döner yiyen 8 kişi baş dönmesi ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu. Yapılan tetkiklerde gıda zehirlenmesinden şüphelenildi.

Kaynak: DHA