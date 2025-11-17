Fatih’teki Zehirlenme Faciasında Kızını ve 2 Torununu Kaybeden Acılı Baba Konuştu! ‘Hayalleri Yarım Kaldı’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Fatih’te bir otelde konaklayan Servet (36) ve Çiğdem Böcek (27) ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), 12 Kasım’da mide bulantısı ve kusma şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Küçük çocuklar tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi, anne ve baba ise yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Polis ekipleri, ailenin 9 Kasım’da Almanya’dan İstanbul’a geldiğini ve Fatih’teki bir otele yerleştiklerini belirledi. İncelemelerde, 11 Kasım’da Ortaköy’de bir seyyar satıcıdan midye satın aldıkları ve ardından bir restoranda yemek yedikleri ortaya çıktı.

Kızını ve 2 torununu kaybeden Mustafa Çelik,

HASTANEDEN TABURCU EDİLİP OTELE DÖNDÜLER

Aynı gün başlayan mide bulantısı ve istifra şikayetleri nedeniyle aile bireyleri 12 Kasım’da çevredeki hastanelere başvurdu. Tedavilerinin ardından taburcu edilen aile, yeniden otele döndü. Ancak şikayetlerin artması üzerine durum daha da kötüleşti.

OLAY SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otelde kalan anne Çiğdem Böcek, kızının hareketsiz olduğunu fark edince sağlık ekiplerine haber verdi. Aile yeniden hastaneye kaldırılırken, İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

ANNE ÇİĞDEM BÖCEK DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Tedavisi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam eden Çiğdem Böcek, 14 Kasım’da hayatını kaybetti. Olay kapsamında yürütülen soruşturmada 11 kişi gözaltına alındı.

ACILI DEDE TAZİYELERİ KABUL EDİYOR

Kızı Çiğdem ile torunları Kadir Muhammet ve Masal’ı toprağa veren baba Mustafa Çelik, Müslümana Mahallesi’ndeki evlerinin önünde taziyeleri kabul ediyor. Çelik, damadının yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü belirtti.

‘BU KADARINI HAYAL BİLE EDEMEZDİK’

Acılı baba, İstanbul’da çocuklarının ve torunlarının böyle bir şekilde yaşamını yitireceğini asla düşünmediğini ifade etti. Çelik, kızını en son salı günü gördüğünü söyleyerek yaşadığı büyük şaşkınlığı dile getirdi.

‘BURAYA YERLEŞMEK İÇİN PLAN YAPIYORLARDI’

Çelik, kızının kendilerine “Bir haftalığına izne geldik…” dediğini hatırlatarak şunları ekledi:

“Her yaz Türkiye’ye gelirlerdi. Bu yaz Bolvadin’deki aile apartmanının üst katını baştan aşağı yenilediler. Daha içinde bir gece bile kalamadan gittiler. Buraya yerleşmek için plan yapıyorlardı. Hayalleri burasıydı.”

Çelik, acı haberi yurt dışında yaşayan diğer kızından aldığını belirterek, “Sadece gıda zehirlenmesi sonrası hastanede başlarında bekleyeceğimizi sandık. Yaşananlara inanamıyoruz” dedi.

‘BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ’

Baba Çelik, hukuki süreci sonuna kadar takip edeceklerini vurgulayarak, “Gücümüz yettiği kadar, sesimiz çıktığı kadar sürecin takipçisi olacağız. Şikayet edeceğimiz nereler varsa edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA