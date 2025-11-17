Uzman İsimden Ürküten Sözler! İstanbul'un 50 Günlük Suyu Kaldı... 'Felaket Olur!'

İzmir, Bursa derken su krizinin yeni adresi İstanbul oldu. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'un depolarında 50 günlük su kaldığını belirterek "Tehlike çanları şimdiden çalıyor. Çünkü yağışlar yeterli değil. Bu şekilde kış sonuna kadar gidersek bir felaket meydana gelir" dedi.

İzmir ve Bursa'da su krizi derinleşirken, İstanbul'da da barajların doluluk oranı yüzde 25 sınırının altına indi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kentin 50 günlük suyu kaldığına dikkat çekti.

Ekim ve Kasım aylarında kentin yeterli yağış almadığını belirten Şen, "Bu şekilde kış sonuna kadar gidersek bir felaket meydana gelir" dedi.

Şen, "Beklenen yağış miktarı gelmiyor bir türlü. Geçen hafta bir yağış oldu İstanbul'da. Baktığımız zaman bu yağışın barajlardaki doluluk oranına etki etmediğini görüyoruz. Her gün 3 milyon metre küplük su veriliyor şehre, dolayısıyla anca onu karşıladı" ifadelerini kullandı.

"Risk devam ediyor" diyen Şen, "Bu şekilde kış sonuna kadar gidersek bir felaket meydana gelir" diye konuştu.

HER GEÇEN GÜN AZALMAYA DEVAM EDİYOR

Prof. Dr. Orhan Şen, şunları söyledi:

"Bundan sonraki haftaya da bakıyoruz. 5 gün de yağış yok İstanbul'da. Belki de 7-8 gün yağış yok. Dolayısıyla yağışlar kafi değil. Bu mevsimde barajlardaki doluluk oranlarının sürekli yükselmesi lazımdı. Kasım ayında bu doluluk oranlarının yüzde 30'un üzerinde olması lazımdı.

İstanbul'da 4 tane büyük bir baraj var. Bunlardan bir tanesi Ömerli Barajı, Terkos Barajı, Büyükçekmece Barajı ve Sazlıdere Barjı büyük barajlar içerisinde. Önemli olan bunun içindeki su miktarıdır. Kullanılabilir su miktarıdır. Geçen hafta 200 milyon metre küptü. Bu hafta bakıyoruz 185 milyon metre küpe kadar düşmüş. Dolayısıyla her geçen gün azalmaya devam ediyor."

'ANCAK GÜNLÜK İHTİYACINI KARŞILIYOR'

Orhan Şen, "185 milyon metreküp su var. Bunun dip suyunu ayıralım. Yüzde 10 civarında bir dip suyu vardır. Demek ki 150 milyon metreküp civarında ortalama bir su miktarı var. Günde 3 milyon metreküp su verildiğine göre şehre, demek ki mevcut 50 günlük suyu var. Bu şekilde yağmur yağarsa ancak günlük ihtiyacını karşılıyor" dedi.

'BÖYLE GİDERSEK FELAKET OLUR'

Bu şekilde 50 günlük su kalmış bir şekilde önümüzdeki yaza başlarsak işte felaket o zaman" sözlerine vurgu yapan Şen, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Tehlike çanları şimdiden çalıyor. Çünkü yağışlar yeterli değil. Önümüzde yağışlı periyot var ama ekim ayı da kasım ayı da yağışlı periyottu ama olmuyor. Risk devam ediyor. Bu şekilde kış sonuna kadar gidersek bir felaket meydana gelir. Melen'den gelen su önemli. Melen'de debi arttı. O biraz nefes aldırıyor İstanbul'a."

