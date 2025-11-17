Ayşe Tokyaz Cinayetinde İddianame Tamamlandı: Cemil Koç İçin İstenen Ceza Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin, sanık Cemil Koç hakkında iddianame tamamlandı.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Cemil Koç hakkında 'Kadına Karşı Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

22 yaşındaki Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Ayşe Tokyaz, eğitim amacıyla Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden İstanbul’a gelmişti. Sosyal medyada tanıştığı eski polis memuru 38 yaşındaki Cemil Koç ile ilişki yaşamaya başlayan Tokyaz, Koç’un evlilik teklifini yaş farkı nedeniyle reddetmesi üzerine sistematik şiddet ve tehditlere maruz kaldı. Ayşe’nin ikiz kardeşi Esra Tokyaz’ın yaptığı şikayetlere rağmen yetkililerden önlem alınmadı.

12 Temmuz 2025’te, Koç’un Küçükçekmece’deki evinde alıkonulan Ayşe, ertesi gün öldürüldü. Zanlı, cesedi parçalara ayırarak bir valize koyup Eyüpsultan’daki yol kenarına bırakmıştı.

Cinayet sonrası delilleri gizlemek amacıyla evini kırmızıya boyayan Koç, temizlikçi tuttu ve bir taksiciye cesedi taşımak için 500 bin TL teklif etti. Güvenlik kameraları valizin taşınma anını kaydetti. Koç, olayla ilgili “merdivenden düştü” savunması yaptı; ancak tüm deliller cinayetin planlı olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca zanlının 2023’te eski sevgilisi Ejegül Ovezova’nın Diyarbakır’daki şüpheli ölümüyle de bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

25 Temmuz’a kadar Koç dahil 7 kişi tutuklanırken, 4 polis de delil karartmaya yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kaynak: DHA