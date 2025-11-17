Fatih'teki Zehirlenme Faciasında Gözaltı Sayısı Yükseldi

İstanbul'da, Böcek Ailesi'nden, anne ve 2 çocuğun zehirlenerek hayatını kaybettiği soruşturmada gözaltı sayısı 11'e çıktı.

Almanya’nın Hamburg kentinden İstanbul’a gelen ve Fatih’te bir otele yerleştikten kısa süre sonra zehirlenerek yaşamını yitiren 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek, 3 yaşındaki kardeşi Masal Böcek ile anneleri 27 yaşındaki Çiğdem Böcek’in ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, otelde görevli iki resepsiyonist ile odada ilaçlama yapan şirketin sahibi gözaltına alınırken, toplam gözaltı sayısı 11’e yükseldi.

KALDIKLARI ODADA İLAÇLAMA YAPILMIŞ

Böcek ailesinin yediği midye ya da kumpirden zehirlendiği yönünde bulgular araştırılırken, otelde kaldıkları odanın 11 Kasım Salı günü ilaçlandığı öğrenilmişti. Olaydan sonra da bu odada kalan 2 turistin cumartesi günü zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı da ortaya çıkmıştı.

BABANIN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Öte yandan baba Servet Böcek'in (36) entübe edildiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Öte yandan soruşturma nedeniyle daha önce gözaltına alının 8 kişinin bugün, adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

