TÖP Sözcüler Kurulu üyesi Juliana Gözen'in evine polis baskını: Gözaltına alındı

TÖP Sözcüler Kurulu üyesi Juliana Gözen'in İzmir'deki evine bu sabah operasyon yapıldı. Gözen'in "Örgüt propagandası" suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

TÖP Sözcüler Kurulu üyesi Juliana Gözen'in evine polis baskını: Gözaltına alındı

Toplumsal Özgürlük Partisi(TÖP) Sözcüler Kurulu üyesi Juliana Gözen, İzmir'de gözaltına alındı.

Juliana Gözen'in evine sabah saatlerinde operasyon yapıldı.

Gözen'in "Örgüt propagandası" suçlamasıyla alındığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

TÖP, konuyla ilgili X hesabından şu duyuruyu yaptı:

“1 Mayıs engellenemez! Sözcüler Kurulu üyemiz Juliana Gözen, sabah saatlerinde İzmir'de gözaltına alındı. 1 Mayıs'ı yasaklayamayanlar uydurma gerekçelerle, gözaltılarla bizleri yıldıramaz! Yoldaşımız derhal serbest bırakılsın!"

Kaynak: Gerçek Gündem

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