TÖP Sözcüler Kurulu üyesi Juliana Gözen'in evine polis baskını: Gözaltına alındı
TÖP Sözcüler Kurulu üyesi Juliana Gözen'in İzmir'deki evine bu sabah operasyon yapıldı. Gözen'in "Örgüt propagandası" suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.
Toplumsal Özgürlük Partisi(TÖP) Sözcüler Kurulu üyesi Juliana Gözen, İzmir'de gözaltına alındı.
Juliana Gözen'in evine sabah saatlerinde operasyon yapıldı.
Gözen'in "Örgüt propagandası" suçlamasıyla alındığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.
TÖP, konuyla ilgili X hesabından şu duyuruyu yaptı:
“1 Mayıs engellenemez! Sözcüler Kurulu üyemiz Juliana Gözen, sabah saatlerinde İzmir'de gözaltına alındı. 1 Mayıs'ı yasaklayamayanlar uydurma gerekçelerle, gözaltılarla bizleri yıldıramaz! Yoldaşımız derhal serbest bırakılsın!"
1 Mayıs engellenemez!— Toplumsal Özgürlük Partisi (@toplumsalozgur) April 30, 2024
Sözcüler Kurulu üyemiz Juliana Gözen, sabah saatlerinde İzmir'de gözaltına alındı.
1 Mayıs'ı yasaklayamayanlar uydurma gerekçelerle, gözaltılarla bizleri yıldıramaz!
Yoldaşımız derhal serbest bırakılsın! #1Mayıs2024#1MayısTaksimdir pic.twitter.com/Dp7DkwX56E
Kaynak: Gerçek Gündem