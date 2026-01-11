TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi: İşte Bu Hafta Kura Çekiminin Yapılacağı İller…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 500 bin sosyal konutu kapsayan proje çerçevesinde bu hafta 7 ilde daha hak sahiplerini belirlemek üzere kura çekimleri yapılacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, TOKİ tarafından yürütülen ve “Yüzyılın Konut Projesi” olarak adlandırılan çalışmada kura sürecinin ilk iki haftasının tamamlandığı belirtildi. 29 Aralık’ta başlayan çekilişler, bugün Dersim’de gerçekleştirilen törenle birlikte 16 ilde sona erdi.

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl ve Dersim’de toplam 54 bin 307 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

KURA ÇEKİMİ YAPILACAK İLLER

Açıklanan takvime göre yarın Gümüşhane’de 940, Bayburt’ta ise 723 konut için kura çekimi gerçekleştirilecek. 15 Ocak Perşembe günü Artvin’de 1.020, Rize’de 2.042; 17 Ocak Cumartesi günü Erzurum’da 4.905, Malatya’da 9.659; 18 Ocak Pazar günü ise Erzincan’da 1.760 konutun hak sahipleri belirlenecek.

Bu takvim doğrultusunda, 12–18 Ocak tarihleri arasında toplam 21 bin 49 sosyal konut için daha kura çekimi yapılmış olacak.

Kaynak: AA