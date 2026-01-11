TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi: İşte Bu Hafta Kura Çekiminin Yapılacağı İller…

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, 12–18 Ocak tarihleri arasında 7 ilde toplam 21 bin 49 konut için hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kura çekimlerinin yapılacağı illeri açıkladı.

Son Güncelleme:
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi: İşte Bu Hafta Kura Çekiminin Yapılacağı İller…
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 500 bin sosyal konutu kapsayan proje çerçevesinde bu hafta 7 ilde daha hak sahiplerini belirlemek üzere kura çekimleri yapılacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, TOKİ tarafından yürütülen ve “Yüzyılın Konut Projesi” olarak adlandırılan çalışmada kura sürecinin ilk iki haftasının tamamlandığı belirtildi. 29 Aralık’ta başlayan çekilişler, bugün Dersim’de gerçekleştirilen törenle birlikte 16 ilde sona erdi.

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl ve Dersim’de toplam 54 bin 307 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

KURA ÇEKİMİ YAPILACAK İLLER

Açıklanan takvime göre yarın Gümüşhane’de 940, Bayburt’ta ise 723 konut için kura çekimi gerçekleştirilecek. 15 Ocak Perşembe günü Artvin’de 1.020, Rize’de 2.042; 17 Ocak Cumartesi günü Erzurum’da 4.905, Malatya’da 9.659; 18 Ocak Pazar günü ise Erzincan’da 1.760 konutun hak sahipleri belirlenecek.

Bu takvim doğrultusunda, 12–18 Ocak tarihleri arasında toplam 21 bin 49 sosyal konut için daha kura çekimi yapılmış olacak.

Kaynak: AA

Etiketler
TOKİ
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı 'Nüfus' Mesajı: 'En Dost Bildiklerimiz Bile Buna Karşı' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı 'Nüfus' Mesajı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Aksaray’da Soba Kabusu! 9 Kişi Zehirlendi Aksaray’da Soba Kabusu! 9 Kişi Zehirlendi
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Milyonları İlgilendiriyor: Yargıtay’dan Emekli Maaşı İçin Kritik Karar Milyonları İlgilendiriyor: Yargıtay’dan Emekli Maaşı İçin Kritik Karar
AKOM, Saat Vererek Uyardı! İstanbul’a Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor AKOM, Saat Vererek Uyardı! İstanbul’a Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor
Erzurum'da Bir Evden Gelen Ses Endişe Yarattı! Ekipler Harekete Geçti Erzurum'da Bir Evden Gelen Ses Endişe Yarattı! Ekipler Harekete Geçti
İnfaz Sisteminde Köklü Değişiklik: Hapis Yerine Yeni Yaptırımlar Gündemde İnfaz Sisteminde Köklü Değişiklik: Hapis Yerine Yeni Yaptırımlar Gündemde
Mardin’de Kaybolan Melek Ayhan Şanlıurfa’da Bulundu Mardin’de Kaybolan Melek Ayhan Şanlıurfa’da Bulundu