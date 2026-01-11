Aksaray’da Soba Kabusu! 9 Kişi Zehirlendi

Aksaray'da ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 farklı aileden 3’ü çocuk, 9 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Aksaray’da Soba Kabusu! 9 Kişi Zehirlendi
Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde Mustafa Akça (70) ve eşi Aynur Akça (69), gece geç saatte ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Durumu fark eden Mustafa Akça, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. Akça çifti, gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

3'Ü ÇOCUK 9 KİŞİ GAZDEN ZEHİRLENDİ

Ortaköy ilçesinde de Cafer Özbulduk (70), eşi Zülayha Özbulduk (58), 2 kızı ile 3 torunuda kömür sobasından sızan gazdan zehirlendi.

Ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. 3'ü çocuk, 7 kişi ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Özbulduk ailesinin bireyleri, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Her iki ailenin bireylerinin durumlarının iyi olduğu tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

