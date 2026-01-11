Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı 'Nüfus' Mesajı: 'En Dost Bildiklerimiz Bile Buna Karşı'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Hane” İslam Sanatları Sergisi’nin açılış törenine katıldı. Albayrak Grubu tarafından organize edilen serginin açılışının ardından sanatçılar ve davetlilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam sanatlarının medeniyet mirasının önemli bir taşıyıcısı olduğunu vurguladı.

Hat ve tezhip sanatının sabır, emek ve derin bir kültürel birikim gerektirdiğine dikkat çeken Erdoğan, İstanbul’un fetihten sonra hat sanatının başkenti haline geldiğini belirtti. Sergide yer alan eserlerin geçmiş ile gelecek arasında köprü kurduğunu ifade eden Erdoğan, merhum hattat Hasan Çelebi’yi de rahmetle andı.

Konuşmasında gençlere seslenen Erdoğan, gelenekli sanatların dijital çağda daha da önem kazandığını söyledi.

Program sonrası soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü aile yapısının önemine değinerek nüfus artışının teşvik edilmesi gerektiğini dile getirdi ve 9 torunu olduğunu belirterek aile kavramının kendisi için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu tarihi mekanda sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Biraz önce eserlerimizi tek tek gördüm, inceledim. Her biri çok titiz bir emeğin, seçkin bir üslubun meyvesi olarak bu tarihi yapıyı süslüyor. İmkanı olan herkesi sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum.

Değerli genç kardeşlerim, İslam sanatları hem inancımızın hem medeniyetimizin güzelliklerini göstermesi açısından çok önemli.

İstanbul kutlu fetihten sonra hat sanatının başkenti haline gelmiştir. Büyük ustalar burada dünyanın en müstesna eserlerini verdi. Bu eserler gerek İstanbul'da gerek gönül coğrafyalarında camilerimizi süsledi. Ömrünün 60 yılını hat sanatına adayan, merhum Hasan Çelebi üstadımız bu abidei şahsiyetlerden biri idi. Kuba mescidi dahil 75'in üzerinde camide Çelebi hocamızın eserleri yer aldı.

Hat sanatı emek isteyen, sabır isteyen alanlardır. Bu sanatların yaşatılması, teknoloji ve dijital kültürün gelenekli kültürü tehdit ettiği bu dönemde çok önemlidir. Sizler sadece bu sanatları icra etmiyor aynı zamanda bu sanatın neşet ettiği tarihimize, medeniyetimize vakıf oluyorsunuz. Kadim tarihimizde özellikle oradan süzülüp gelen kültürel miras yeni nesil ile kökleşir, yaşar ve süreklilik kazanır. Sayfalara işlenen her bir şekil geçmiş ile gelecek arasında köprü oluşturuyor. Gelenekli sanatlarımızı öğrenen öğreten her bir kardeşimizi tebrik ediyorum. Sergide emeği geçen başta Albayrak Grubu olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programdaki soruları şöyle yanıtladı:

Her şeyden önce bir dedeyim, 9 torunum var. Bu da fakir için ayrı bir güzellik. En az 3 çocuk diyorum. Bu güçlü bir ailenin olmazsa olmazı. Neslimizi çoğaltmak lazım, bu neslin artması lazım. Bu arzumuz değil rabbimizin emri. Diğer toplumlara karşı ümmetimin çokluğu ile iftihar edelim diyor peygamberimiz. Bunun için de gereğinin yerine gelmesi lazım. Geçtiğimiz yılı aile yılı ilan etmiştik. Bu adım halkı Müslüman olan topluluk olarak neslimizi çoğaltalım istiyoruz.

'DOST BİLDİKLERİMİZ BİLE NÜFUS ARTIŞINA KARŞI ÇIKIYOR'

Bu tehdidi gördük ama bir netice alamadık. Gelişme iyi değil. En yakınlarımızla sohbet ederken bile onlar nüfusun artışına karşı çıkıyor ve bu da bizi üzüyor. En dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor. İnşallah bu buluşmamız nüfusun artışında yeni bir adıma vesile olur. Bizim ailede şu anda gelişme iyi. Bundan dolayı da mutluyum.

Bu sabah en küçüğü ile iyi bir muhabbetim oldu. En küçüğü 2 yaşında. Onunla muhabbetimi yapıp öyle ayrıldım. O muhabbet bize ayrı bir dinçlik veriyor.”

Kaynak: Haber Merkezi