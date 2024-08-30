Tokat'ta Kamyon Uçuruma Yuvarlandı

Tokat Erbaa'da kamyon uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Tokat'ta Kamyon Uçuruma Yuvarlandı

Tokat'ın Erbaa ilçesi Alan köyü yakınlarında kaza meydana geldi. Y.D. idaresindeki parke taşı yüklü kamyon yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre yuvarlanan kamyon hurdaya dönerken sürücüsü ise yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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