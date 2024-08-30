Alanya'da Freni Boşalan Minibüs Devrildi: Aynı Aileden Altı Kişi Yaralandı

Alanya'da bir minibüsün freni boşalarak kontrolden çıktı ve yol kenarındaki kayaya çarptı. Çarpma etkisiyle devrilen minibüsün neden olduğu kazada aynı aileden üçü çocuk altı kişi yaralandı.

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Alanya'da Freni Boşalan Minibüs Devrildi: Aynı Aileden Altı Kişi Yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesi Gümüşkavak Mahallesi Kuşyuvası mevkiinde trafik kazası meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Hasan Kara (48) yönetimindeki 27 U 8204 plakalı minibüs, balataların şişmesi ve frenin tutmaması nedeniyle kontrolden çıktı.

AYNI AİLEDEN ALTI KİŞİ YARALANDI

Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan kayaya çarpıp devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Hediye Kara (44), çocukları Zehra Kara (21), Muhammed Harun Kara (16), Kevser Beyda Kara (14) ve Hüseyin Emre Kara (7) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere götürüldü. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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