Cuma Namazı Kılarken Kalçasından Bıçaklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde avluda Cuma namazı kılan yabancı uyruklu bir kişi, bıçaklı saldırısı neticesinde kalçasından yaralandı.

Cuma Namazı Kılarken Kalçasından Bıçaklandı

Yeni Cami'nin avlusunda meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Ö.M.İ.T., caminin avlusunda Cuma namazı kıldığı esnada L.H.K. isimli kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kalçasından yaralanan yabancı uyruklu kişi kanlar içinde yerde yatarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cuma Namazı Kılarken Kalçasından Bıçaklandı - Resim : 1
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli L.H.K.'yı gözaltına aldı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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