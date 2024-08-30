Yük Treni Çapa Motoruna Çarptı: Anne ve Çocukları Öldü, Baba Ağır Yaralı

Malatya'da rayların üzerinden karşıya geçmek isteyen çapa motoruna yük treni çarptı. Kazada anne ve 2 çocuğu hayatını kaybederken baba ağır yaralandı.

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Yük Treni Çapa Motoruna Çarptı: Anne ve Çocukları Öldü, Baba Ağır Yaralı

Kaza, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Ağılbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rayların üzerinden karşı tarafa geçmek isteyen anne, baba ve 2 çocuklarının bindiği çapa motoruna yük treni çarptı.

Kazada anne ve 2 çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken baba ise ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edilirken ağır yaralı olan baba ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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