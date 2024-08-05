TİP'ten Meclis'e 'Can Atalay' Başvurusu

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Atalay'ın özlük haklarının tesis edilmesi talebiyle Meclis'e başvuru yaptı. Başvuru dilekçesinde "Can Atalay’ın milletvekili kaydının yapılarak özlük haklarının tesisi hususu Anayasal bir zorunluluktur" denildi.

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TİP'ten Meclis'e 'Can Atalay' Başvurusu

1 Ağustos günü Resmi Gazete'de yayımlanan AYM’nin gerekçeli kararında, TİP’te Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin "yok hükmünde" olduğunu belirtilmişti. Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, AYM kararlarına rağmen cezaevinde tutulan ve vekilliği düşürülen Can Atalay'ın özlük hakları için başvuru yapıldı.

'ANAYASAL BİR ZORUNLULUK'

TİP, TBMM Başkanlığına bir dilekçe vererek Atalay'ın özlük haklarının tesis edilmesini talep etti.

Dilekçede “Hakkında kesin hüküm olmamasına rağmen bir mahkeme kararının okunması suretiyle, Şerafettin Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşme işleminin 'yok hükmünde' olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu AYM kararının, Anayasanın 138. maddesi uyarınca TBMM’nin de bağlayıcı niteliği göz önünde bulundurulduğunda, başkaca bir işleme gerek duyulmaksızın Şerafettin Can Atalay’ın milletvekili kaydının yapılarak özlük haklarının tesisi hususu Anayasal bir zorunluluktur" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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