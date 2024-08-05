CHP'de Genel Başkan Yeniden mi Seçilecek?

ALTAN SANCAR / ANKARA - CHP’nin kasım ayında gerçekleştirilen kurultayında genel başkanlığa seçilen ve tüzük değişikliği sözü veren Özgür Özel, dün parti meclisi toplantısında olağanüstü kurultay önerisini parti meclisinde oylamaya sundu. Yapılan oylama ile CHP’nin 6-9 Eylül tarihleri arasında tüzük değişikliğini değerlendirmek üzere olağanüstü kurultaya gitme kararı alındı.

‘OLAĞANÜSTÜ KURULTAY GÜNDEMDE DEĞİL’

Parti içinde son dönemde artan “Tüzük kurultayı önerge verilerek seçimli kurultaya çevrilebilir” görüşü ise CHP’nin genel merkezinde karşılık bulmuyor. Gerçek Gündem'e konuşan iki genel başkan yardımcısı, CHP örgütlerinin gündeminde olağanüstü kurultay olmadığını dile getirdi. Özel’in partinin il başkanları ile yaptığı toplantıda da bu yönde bir söylem gelmediğini söyleyen genel başkan yardımcıları, kurultay gündemini ‘suyu bulandırma’ olarak nitelendirdi.

‘BU ÖZGÜVEN BİR MEYDAN OKUMA’

Dün Ankara’da gerçekleştirilen CHP Kadın Kolları Kurultayı’nda Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın büyük bir farkla başkan seçildiğini hatırlatan bir genel başkan yardımcısı “Dünkü sonucu herkes görüyor. O sonuçlar ne örgütün ne de delegenin bu yönde bir tansiyonu olmadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Özel’in kurultay kararı alınırken uygulanan yönteme de dikkat çeken bir diğer genel başkan yardımcısı ise, “Çağrı yapılırken uygulanan yöntem, genel başkanımızın ve parti yönetimimizin kendisine olan güvenini gösteriyor. Hoş bir söz değil, ama bu bir özgüven ve meydan okumadır” dedi.

Partide Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında bir sorun olmadığını söyleyen genel başkan yardımcısı, “Ekipler arasında iletişim veya yöntem farklılıkları olabilir. Bunu sorun olarak kamuoyuna anlatmak isteyenler, partinin üyesi bile değil ve iktidar yürüyüşünü engellemek istiyorlar” sözlerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU İLE İMAMOĞLU ARASINDA GİDENLER VAR

Öte yandan parti kaynaklarının aktardığına göre, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun görüşmesini sağlamak üzere bazı milletvekilleri devreye girmiş durumda. Bir süredir devam eden çabalarda iki ismin yemekte buluşmasını isteyenler ile birlikte bazı isimler ise İmamoğlu’nun partinin başına geçmesini istiyor. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında gidip gelen isimlerden birinin iddiasına göre ise iki isim birkaç defa telefonla görüşse de bu görüşmelerde gündem CHP kurultayı olmadı.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ‘geçmiş olsun’ telefonundan ibaret olduğunu söyledi. Günaydın, “Bir motosiklet kazası geçirmiştim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da nezaket göstererek aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti, sağlık durumumu sordu. Görüşmemiz bundan ibaretti. Ayrıca gerekli durumlarda Sayın Kılıçdaroğlu dahil herkes ile partimizin ilkeleri doğrultusunda görüşmekten çekinmem” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem