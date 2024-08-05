Vatandaş TÜİK'e Yine İnanmadı: Hiçbir Şey Düşmedi ki Enflasyon Düşsün

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı vatandaşın boğazını giderek daha fazla sıkarken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Verilere göre aylık enflasyon yüzde 3,23 artış gösterirken, yıllık enflasyon ise yüzde 61,78'e geriledi. Enflasyonun düşüşe geçtiğine dair verilere ve iktidarın açıklamalarına ise vatandaşlardan tepki geldi.

'GERÇEK ENFLASYON EN AZ İKİ KATI'

Güray Şimşek isimli vatandaş, "Hükümet tabi TÜİK'in rakamlarına göre değerlendiriyor ama gerçek enflasyon TÜİK'in rakamlarının en az iki katı. Ben ENAG'ın rakamlarını baz alıyorum. Çarşıya pazara bir çıksalar görürler. Kendileri de biliyor ama tabi düşük zam vermek için ona göre talimat veriyorlar. Ben inanmıyorum. Her şey ateş pahası, ev kiraları 20-25 bin lira olmuş. İktidar değişikliği olması lazım" diye konuştu.

'ERDOĞAN SENİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM'

Sevgi Oğuz ise, "Enflasyon aldı başını gidiyor. Emekliye yapılan zamlardan memnun değilim. 15 lira kira nasıl olacak bu iş? Öyle kolay değil geçinmek. Ben sobalı evde oturuyorum, dünyanın parası. Kışın daha çok masraf var. Ona göre gerilemiştir enflasyon, onun tuzu kuru. Ona ne oluyor, ona her şey bedava, bize her şey parayla. Erdoğan seni Allah'a havale ediyorum. Bizi bu hale sen getirdin. Biz seni tek Türkiye yaptık sen bizi perişan ettin" dedi.

'YEDİĞİMİZ KURU EKMEĞE BİLE GÖZÜNÜ DİKEN DEVLET OLMAZ'

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş da "Neyi düşmüş enflasyonun 10 bin lirayla geçiniliyorsa biz de sokaktan dilenip ona verelim 15 bin lirayla geçinsin. Hepsi yalan, hiçbir şeye inanmıyoruz. Biz onların milleti değiliz. Onların milleti Suriyeliler, yabancılar. Emekliye yapılan zamla ancak iki koli yumurta ya da bir kilo zeytin alırsın başka ne alırsın? Cumhurbaşkanı 50 çeşit kahvaltısına talim etsin biz de domates salatalık alabilirsek ona talim edelim. Parmağında bir alyansla geldi, o alyans yeter ona. Gerisini nereden almış, kimin malını almış? İnsanların yediği kuru ekmeğe bile gözünü diken devletten devlet olmaz"

'HİÇBİR ŞEY DÜŞMEDİ Kİ ENFLASYON DÜŞSÜN'

Mustafa Eren ise "O enflasyona göre emekli maaşını ayarlıyorsun, hayat pahalılığını neye göre ayarlıyorsun? Hiçbir şey düşmedi ki enflasyon düşsün. Vatandaş alışveriş yapıyor, görüyor neyin ne olduğunu ne anlatırsa anlatsın onlar. Ben alıyorum 15 bin lira para burada satış yapıyorum. Bugün bir aşure yapacağız 500-600 lira. Ucuzluk diye bir şey yok, kendi hesaplarına göre ucuzluk var."

Kaynak: ANKA