Ekonomistlerden TÜİK'in Enflasyon Verilerine İlk Tepki

TÜİK, temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'in verileri açıklamasının ardından ekonomistlerden ilk yorum geldi. İşte detaylar...

Ekonomistlerden TÜİK'in Enflasyon Verilerine İlk Tepki

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,76, yıllık bazda yüzde 61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin beklentisi ise temmuz ayında enflasyonun yüzde 3,51 artması, yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği yönündeydi.

Ekonomistlerden TÜİK'in Enflasyon Verilerine İlk Tepki - Resim : 1

TÜİK'in verileri açıklamasının ardından ekonomistlerden ilk yorum geldi.

Ekonomist İris Cibre "Enflasyon ancak baz etkisi ile 10 puan düştü. Aylık dezenflasyon süreci başlamıyor. Neden?" diye sordu.

ENAG'ın direktörü Prof. Dr. Veysel Ulusoy açıklanan rakamları "Fiyatlar artarken enflasyon düşüyor" diyerek eleştirdi.

Ekonomistlerden TÜİK'in Enflasyon Verilerine İlk Tepki - Resim : 2

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara ise "İTO-TÜİK enflasyon farkı açılmaya devam ediyor" dedi. Kara, "Bu aşamada faiz indirimini gerekçelendirebilecek bir durum yok. TCMB'nin açıklamaları ve duruşu yerinde" ifadelerini kullandı.

Ekonomist Dr. Murat Kubilay, önümüzdeki ay açıklanacak rakamlara dikkat çekti. Kubilay, "'Baz etkisi' kavramını milletçe öğrendiğimizi varsayıyorum. Bugünü geçelim, 8 Ağustos tarihli enflasyon raporundaki 2025 yılı enflasyon tahmini asıl kritik veri. Çünkü 2025 maaş zamlarını o orana bakıp yapma niyetindeler. Son tahmin %14'tü. Yukarı güncellenecek. Ama ne kadar?" dedi.

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