İstanbullular Dikkat, Valilik Saat Verdi! Bu Kez Çok Şiddetli Geliyor

İstanbul Valiliği, akşam saatlerinde İstanbul'un batısında sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Valilik vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

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İstanbullular Dikkat, Valilik Saat Verdi! Bu Kez Çok Şiddetli Geliyor

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji’ye göre; akşam saatlerine kadar İstanbul'un batısında (Silivri ve Çatalca) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

VATANDAŞLARI UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; akşam saatlerine kadar Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Kaynak: İHA

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