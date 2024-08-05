Bir Kişinin Ölümüne Neden Olmuştu! Kerem Kınık'ın Kızı İçin 15 Yıla Kadar Hapis Cezası istendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında 1 kişinin ölümüne 4 kişinin yaralanmasına sebep olduğu olayla ilgili dava açıldı.

Hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından iddianame düzenlenen Kınık'ın 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Kavacık Mahallesi FSM Caddesi'nde 9 Temmuz'da Fatma Zehra Kınık Demir yönetimindeki 34 FKJ 390 plakalı araç, Baki Sokağı'nda caddeye çıktığı sırada Rüzgarlıbahçe yönüne giden Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosiklete çarpmıştı.

Motosikletteki sürücü ile arkasındaki Batın Barlas Çeki yaralanmış, kaldırımda yürüyen E.Ü. ve M.K. de savrulan motosikletin çarpması sonucu yere düşmüştü.

Kazanın ardından gözaltına alınan Kınık, aynı gün serbest bırakılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fatma Zehre Kınık'ın serbest bırakılmasına ilişkin açıklamada bulunarak, "Bu konuda dosyayla ilgili, yargının vereceği kararla ilgili bizim şu anda buradan bir yorum yapmamız doğru olmaz ama hatalı bir işlem varsa da bu itiraz yoluyla düzeltilebilecek bir durumdur" demişti.

Kaynak: ANKA