TİP, Hatay'daki arama-kurtarma çalışmalarına destek verdi
Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri ve parti üyeleri Hatay'daki arama kurtarma çalışmasına destek verdi.
Türkiye İşçi Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte Hatay'da arama-kurtarma çalışmalarına yardım ediyordu.
TİP tarafından yapılan paylaşımda "Bugün İBB ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda 15 hemşehrimizi sıkıştıkları enkazdan kurtardık. Eğer erken müdahale edilmiş ve yeterli imkanlar sağlanmış olsaydı çok daha fazla yurttaşımızı kurtarabilecek olduğumuzu bilmenin acısı içindeyiz" dedi.
Paylaşılan fotoğraflarda TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın enkaz altından çıkan yaralı bir vatandaşı ambulansı taşıdığı anlar görüldü.
Bugün İBB ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda 15 hemşehrimizi sıkıştıkları enkazdan kurtardık.— Türkiye İşçi Partisi - Hatay (@tip_hatay) February 7, 2023
Eğer erken müdahale edilmiş ve yeterli imkanlar sağlanmış olsaydı çok daha fazla yurttaşımızı kurtarabilecek olduğumuzu bilmenin acısı içindeyiz. pic.twitter.com/xUwlBifKhf