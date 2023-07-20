TİP Hatay milletvekili Can Atalay için AYM'ye bireysel başvuru yapıldı! Avukatı Gerçek Gündem'e konuştu

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay milletvekili, Gezi tutuklusu Can Atalay, seçimlerin üzerinden aylar geçmesine rağmen tahliye edilmedi.

Atalay hakkında yapılan tahliye başvurusu Yargıtay 3. Dairesi tarafından reddedildi. Tahliye başvurusu 3. Daire tarafından reddedilirken Atalay’ın avukatları Yargıtay 4. Dairesi’ne itirazda bulundu. Ancak, bu itiraz da bir muhalif oya karşın reddedildi.

AYM’YE BİREYSEL BAŞVURU: AVUKATI MAHKEMENİN ESKİ KARARLARINI HATIRLATTI

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Atalay, için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

AYM’ye yapılan bireysel başvurunun ardından Atalay’ın avukatı Deniz Özen, Gerçek Gündem’e konuştu. Özen, AYM’ye yapılan benzer milletvekili başvuruları hakkında çıkan kararların aynı doğrultuda olduğunu belirterek, “Hepsinde Anayasa Mahkemesi, dedi ki ‘Seçilmiş bir milletvekili cezaevinde tutulamaz, Anayasa 83’üncü madde açıktır. Seçilmiş bir kişi seçilmeden önce ya da sonra işlediği suç nedeniyle tutuklanamaz, sorgulanamaz, yargılanamaz’” ifadelerini kullandı.

“OLABİLECEK EN HIZLI ŞEKİLDE KARAR VERİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Başvuruya yanıt alma süresine ilişkin soruyu da yanıtlayan Özen, AYM’ye yapılan başvuruların normal koşullarda uzun sürdüğüne ancak milletvekili başvurularının nispeten daha kısa sürelerde sonuçlandığını şöyle anlattı:

“Şunu söylemek gerekir, normal koşullarda Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurular uzun sürelerde sonuçlanıyor. Ama özellikle son dönemde milletvekillerine ilişkin başvurularda, milletvekili olmaları ve halk iradelerini temsil ediyor olmaları nedeniyle, Anayasa Mahkemesi, önüne gelen Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Enis Berberoğlu’ydu yanlış hatırlamıyorsam. 4-5 ay süren sürelerde, nispeten kısa sayılabilecek sürelerde karar verdi. Dolayısıyla olabilecek en hızlı şekilde karar verilmesini istiyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem