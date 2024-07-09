Timur Cihantimur'un Kefalet Talebine Cevap Geldi! Savcı Üç Seçenek Sundu
ABD'de yargılaması devam eden Timur Cihantimur'un kefaletle serbest kalmak için yaptığı başvuru reddedilirken, kaldığı ıslah evinin değişmesi ile ilgili talebe karşı üç seçenek sunuldu.
Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne sebep olan Timur Cihantimur hakkında ABD'den yeni karar verildi. Annesi Eylem Tok'un ABD'ye kaçırdığı Cihantimur kaçma şüphesi bulunduğundan ıslah evinde tutuluyor.
Eylem Tok ve oğlunun yakalanmasının ardından ABD'de Türkiye'ye iadeleriyle ilgili yargılanmaları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta görülen duruşmada hakim, anne Eylem Tok'un delil karartma suçunu işlediğine de kanaat getirip tutuklu yargılanmaya devam kararı vermişti.
'3 AYRI YER ÖNERDİ'
Timur Cihantimur'un tutukluluğuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Gazeteci Emrullah Erdinç paylaştığı son bilgilerde şunları ifade etti:
"Savcı kararını verdi... Timur Cihantimur'a kefalet uygulanmayacağına, tutuklu kalmaya devam edeceğine hükmetti.
Ayrıca, Timur Cihantimur'un başka ıslah evine nakil talebini de değerlendirip onlara 3 ayrı yer önerdi. Sanık avukatlarının bildireceği 3 ıslah evinden birine, Timur Cihantimur yakın zamanda nakil olacak."
Timur Cihantimur için kefalet talebine ABD'den ret.— Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) July 9, 2024
Oğuz Murat Aci'nin hayatına neden olan kazadan sonra Timur Cihantimur, annesiyle birlikte ülkeden kaçmış ABD'de yakalanıp mahkemeye çıkarılmışlardı. Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur, Amerika'daki evlerini, parasını… pic.twitter.com/VSu5ysLQ13