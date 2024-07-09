Timur Cihantimur'un Kefalet Talebine Cevap Geldi! Savcı Üç Seçenek Sundu

ABD'de yargılaması devam eden Timur Cihantimur'un kefaletle serbest kalmak için yaptığı başvuru reddedilirken, kaldığı ıslah evinin değişmesi ile ilgili talebe karşı üç seçenek sunuldu.

Son Güncelleme:
Timur Cihantimur'un Kefalet Talebine Cevap Geldi! Savcı Üç Seçenek Sundu

Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne sebep olan Timur Cihantimur hakkında ABD'den yeni karar verildi. Annesi Eylem Tok'un ABD'ye kaçırdığı Cihantimur kaçma şüphesi bulunduğundan ıslah evinde tutuluyor.

Eylem Tok ve oğlunun yakalanmasının ardından ABD'de Türkiye'ye iadeleriyle ilgili yargılanmaları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta görülen duruşmada hakim, anne Eylem Tok'un delil karartma suçunu işlediğine de kanaat getirip tutuklu yargılanmaya devam kararı vermişti.

'3 AYRI YER ÖNERDİ'

Timur Cihantimur'un tutukluluğuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Gazeteci Emrullah Erdinç paylaştığı son bilgilerde şunları ifade etti:

"Savcı kararını verdi... Timur Cihantimur'a kefalet uygulanmayacağına, tutuklu kalmaya devam edeceğine hükmetti.

Ayrıca, Timur Cihantimur'un başka ıslah evine nakil talebini de değerlendirip onlara 3 ayrı yer önerdi. Sanık avukatlarının bildireceği 3 ıslah evinden birine, Timur Cihantimur yakın zamanda nakil olacak."

Etiketler
Timur Cihantimur Eylem Tok
Son Güncelleme:
CHP MYK'da Gündem SHP: Özgür Özel'den Kurmaylarına 'Araştırın' Talimatı Özgür Özel'den SHP Talimatı: 'Araştırın'
ATV'den Beklenmedik Hamle... NOW ve Show TV'nin Peşindeki İsimle Anlaştılar ATV'den Beklenmedik Hamle... NOW ve Show TV'nin Peşindeki İsimle Anlaştılar
Sinan Ateş'in Öldürülmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı Sinan Ateş'in Öldürülmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kanal D'den Yeni Dizi Anlaşması! Ünlü Oyuncuyu Yıllar Sonra Ekrana Getirecekler Kanal D'den Yeni Dizi Anlaşması! Ünlü Oyuncuyu Yıllar Sonra Ekrana Getirecekler
ÇOK OKUNANLAR
İçme Suyuyla Bahçe Sulayan Yandı! Abonelikler İptal Edilmeye Başlandı İçme Suyuyla Bahçe Sulayan Yandı!
Ankara’daki Katliamda İhmaller Zinciri: Önce Kızını Öldürdü Sonra Oğluna Annesini Görüntülü Arattırdı Kızını Öldürdü, Oğluna Annesini Görüntülü Arattırdı
Ersan Şen'den 'Eylem Tok' Açıklaması: Söylediğime Pişman Oldum Ersan Şen: Söylediğime Pişman Oldum
Kılıçdaroğlu'nun Açıklamaları Kulislere Bomba Gibi Düşecek: Akşener'in 'Elçisi' Olan Gazetecinin İsmini Verdi Akşener'in 'Elçisi' Olan Gazetecinin İsmini İlk Kez Verdi
Böyle Skandal Görülmedi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hesabından Doktoru Taciz Etti Kılıçdaroğlu'nun Hesabından Doktoru Taciz Etti