CHP MYK'da Gündem SHP: Özgür Özel'den Kurmaylarına 'Araştırın' Talimatı

Sosyal Demokrat Halkçı Parti’nin (SHP) yeniden kurulması CHP MYK’da gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel konunun araştırılmasını istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi internet sitesine göre; 1995'te kurumsal kimliğini feshedip CHP'ye katılan SHP, 20 gün önce 28 Haziran 2024'te yeniden hayat buldu. Partinin genel merkezi adresi Ankara'nın en işlek sokaklarından Karanfil Sokak olarak gösterildi. Genel başkanın adı ve iletişim bilgileri de yer almadı.

'YENİ BİR PARTİ KURMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM'

Ankara kulislerinde yeni SHP’nin CHP’nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde kurulmuş olabileceğine dair tahminler dillendirilince Kılıçdaroğlu konuya dair değerlendirme yaptı. Kılıçdaroğlu, Vedat Yenerer'e verdiği röportajda, "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna "Siyaseti bırakmadım. Tam da ortasındayım. Yeni bir parti kurmayı hiç düşünmedim. Parti belli CHP" yanıtını verdi.

KURUCULAR TANINMIYOR

İlerleyen saatlerde partinin kurucu kadrosu basına yansıdı. Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin kurucuları şu isimlerden oluştu:

"Abdullah Çapar, Ahmet Arslan, Akın Gülay, Aziz Kızılarslan, Berat Umut Hoşgör, Burak Çelik, Diler Korkmaz, Doğukan Akdeniz, Emirkan Akdeniz, Emre Can Dursun, Enes Çelik, Engin Akyıldırım, Erdal Kayhan, Erdem Kaya, Erhan Kardeş, Gürkan Çelik, Hasan Korkmaz, İsmail Berk Güldoğan, Jale Ak, Kadriye Çelik, Mervenur Çelik, Mithat Çelik, Mücahit Çetinkaya, Okan Kanpara, Onur Karataş, Osman Ali Cavcı, Sabriye İçkilli, Selahattin Kardeş, Şaban Ergül, Tamer Demircan, Yunus Diler, Zülfü Hamit Altın."

Kurucu kadrosu açığa çıkmış olsa da parti hakkındaki bilinmezlik sona ermedi. Zira kurucu isimler ne CHP yöneticileri ve milletvekilleri için ne de gazeteciler için tanıdıktı. Kuruculara dair internet aramalarında da tatmin edici sonuçlar yoktu. Pek çoğunun sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı 10’un altındaydı ve haklarında siyasetle ilgili olduklarına dair neredeyse hiçbir içerik yer almıyordu. Kurucu kadrosu açıklanmış olsa da hangi siyasetçinin, ne amaçla SHP’nin kuruluşuna öncülük ettiği sorusu cevapsız kaldı.

ÖZEL, ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; SHP’nin kuruluşu, CHP’nin dün gerçekleşen MYK toplantısında da gündeme geldi. Pek çok MYK üyesi kuruluşu bu toplantıda öğrenirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’den konuyu araştırmasını istedi.

Özel, 1995’te kendisini feshederek CHP’ye katılan SHP’nin yeniden kuruluşunun, SHP adını ve logosunun kullanmasının önünde hukuki bir engel olup olmadığının da incelenmesini talep etti.

CHP yöneticileri böyle bir girişimin toplumsal bir karşılığı olmayacağını, Kemal Kılıçdaroğlu’yla hiçbir ilgisi bulunmadığını bildiklerini ifade etti. Pek çok CHP’li yönetici, bu hamlenin iyi niyetli olmadığını düşünürken kurucuların hiçbirinin siyaset sahnesinden olmamasının ve partiye dair hiçbir bilgiye ulaşılamamasının şüphe uyandırıcı olduğunu kaydederken, "Masum bir girişim olmayabilir, CHP’yi geriletme çabası olabilir ama sonuç alamazlar" değerlendirmesini yaptı.