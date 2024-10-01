TikTok'un 'Ölüm' Virali! Görüntüler Akıllara Durgunluk Verdi... Yeni Akım Sonları Oluyordu

TikTok'ta "Sevgilime güveniyorum" akımı hızla yayıldı ve akım için çekilen videolar viral oldu Bu videolardan birinin ise viral olma sebebi bambaşka. Akım için, araç kullanan kişiler hızla sevgililerinin üzerine gidip son anda durarak güven testi yapıyor.

İlk olarak erkek arkadaşının tırla denediği test başarılı geçerken, direksiyona geçen genç kadın aynı başarıyı gösteremedi. Tırla sevgilisine çarpan genç kadının bu anları, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.