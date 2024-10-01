Güneri Cıvaoğlu'nun Cenaze Programı Belli Oldu

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti. Cıvaoğlu'nun cenaze programının detayları belli oldu.

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Güneri Cıvaoğlu'nun Cenaze Programı Belli Oldu

Gazeteci ve televizyon programcısı Güneri Cıvaoğlu (85) tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Cıvaoğlu’nun cenazesi hastaneden alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü.

Güneri Cıvaoğlu'nun Cenaze Programı Belli Oldu - Resim : 1

Güneri Cıvaoğlu için 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00’de Milliyet Gazetesi önünde tören düzenlenecek.

Güneri Cıvaoğlu'nun Cenaze Programı Belli Oldu - Resim : 2

Cıvaoğlu'nun cenazesi Teşvikiye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Güneri Cıvaoğlu'nun Cenaze Programı Belli Oldu - Resim : 3

GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?

30 Temmuz 1939'da Ankara'da dünyaya gelen Güneri Cıvaoğlu gazeteci, avukat, haber ve televizyon sunucusu görevlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken çalışmaya başlayan Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak gazeteciliğe adım attı.

Güneri Cıvaoğlu'nun Cenaze Programı Belli Oldu - Resim : 4

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun kuruluş sürecinde sabah haberlerini hazırlayan ekipte yer aldı. Strasbourg Üniversitesi'nde bir süre ekonomi okudu. Tercüman gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Güneş gazetesinin ortakları arasındaydı ve uzun süre genel yayın yönetmenliğini de bizzat yürüttü. 1996'dan beri Milliyet gazetesinin başyazarıdır. Kanal D'de ana haber bülteninin sunuculuğunu yaptı. Aynı kanalda 'Durum' başlıklı televizyon programını sunan Cıvaoğlu 'Şeffaf Oda' programı ile başka kanallarda da devam etti.

Kaynak: DHA

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