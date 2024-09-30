TikTok Fenomeni Gelinlikçiyi Birbirine Kattı; Çalışanlara Dakikalarca Bağırdı!

İstanbul Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin, bir gelinlikçide çalışanlar ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede sokağa taşınan olayda Mizgin, dakikalarca çalışanlara bağırdı.

POLİSLER MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki vatandaşların polisi araması üzerine olay yerine gelen ekipler, fenomen Hülya Mizgin'i karakola götürdü.

Yaşanan tartışma anlarını anlatan Muammer Kocaman, “Ben çalışıyordum, sesleri duyunca dışarı çıktım. Bizim komşu ile bir kadın kavga ediyor. Hemen gelinlikçinin önüne doğru gittim ve tartıştığı kadının sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin olduğunu gördüm. Yaklaşık 15 dakika bağırarak tartıştılar. Daha sonra ise polis Hülya Mizgin'i karakola götürdü” dedi.

Kaynak: İHA