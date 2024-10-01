İstanbul'da Oto Galeriye Silahlı Saldırı

Ataşehir Küçükbakkalköy'de sabah saatlerinde bir oto galerisine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde ve park halindeki araçta maddi hasar meydana geldi.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Oto Galeriye Silahlı Saldırı

Olay, saat 06.00 sıralarında Ataşehir'de Küçükbakkalköy, Vedat Günyol Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; otomobille Tıbbi Görüntüleme Merkezi girişinde bulunan olay yerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler uzun namlulu silahlarla oto galeriye ateş açtı. Silahlı saldırıda oto galerinin kapalı olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Galerinin camları ve dışarıda park halinde bulunan bir otomobilde maddi hasar meydana geldi. Saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.

Silah seslerinin duyulması üzerine çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri oto galeride inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde kurşunlardan 2’sinin park halindeki araca isabet ettiği tespit edildi. Toplam 8 kurşun izi tespit edilen saldırıda polis ekipleri iş yerinin güvenlik kameralarıı inceledi. Polis ekipleri otomobille olay yerinden kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Tarlasına Eken Paraya Para Demiyor! Arapların Çok Para Kazandığı Bitki Tarlasına Eken Paraya Para Demiyor! Arapların Çok Para Kazandığı Bitki
Pamuk Kek Yapmanın Yolu! Kimsenin Bilmediği Küçük Dokunuş Pamuk Kek Yapmanın Yolu! Kimsenin Bilmediği Küçük Dokunuş
Bakan Tunç'tan Kritik Açıklama... Narin Cinayetinde Son Durum! 'Sürecin Sonuna Geldik' Narin Cinayetinde Son Durum
Güneri Cıvaoğlu'nun Cenaze Programı Belli Oldu Cıvaoğlu'nun Cenaze Programı Belli Oldu