Türk Manken Çin'i Salladı! TikTok'un Kalbine Girdi... Fotoğraflar Büyüledi

Ünlü manken Duygu Çakmak, Çin’i ziyaret ederek TikTok yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantının, yeni iş fırsatlarına ilişkin gerçekleştirildiği öğrenildi.

Türk Manken Çin'i Salladı! TikTok'un Kalbine Girdi... Fotoğraflar Büyüledi

Sayısız ülkede mankenlik yapan başarılı model Duygu Çakmak, bu kez tercihini Çin’den yana kullandı.

Türk Manken Çin'i Salladı! TikTok'un Kalbine Girdi... Fotoğraflar Büyüledi - Resim : 1

Çin’in geleneksel kıyafetleriyle poz veren ünlü manken, burada TikTok yöneticileriyle de bir araya geldi.

Türk Manken Çin'i Salladı! TikTok'un Kalbine Girdi... Fotoğraflar Büyüledi - Resim : 2

Ünlü model Duygu Çakmak, platformun yeni teknolojileri ve yazılım geliştirmeleri hakkında ayrıntılı bilgiler aldı.

Türk Manken Çin'i Salladı! TikTok'un Kalbine Girdi... Fotoğraflar Büyüledi - Resim : 3

Özellikle Asya pazarında moda ve nüfuz üzerine yeni iş fırsatlarını değerlendiren Çakmak, TikTok temsilcileri ile yeni iş olanakları üzerine gerçekleştirdikleri toplantıda son yazılımları da inceledi.

Türk Manken Çin'i Salladı! TikTok'un Kalbine Girdi... Fotoğraflar Büyüledi - Resim : 4

Kaynak: Gerçek Gündem

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