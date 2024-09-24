Türk Manken Çin'i Salladı! TikTok'un Kalbine Girdi... Fotoğraflar Büyüledi

Sayısız ülkede mankenlik yapan başarılı model Duygu Çakmak, bu kez tercihini Çin’den yana kullandı.

Çin’in geleneksel kıyafetleriyle poz veren ünlü manken, burada TikTok yöneticileriyle de bir araya geldi.

Ünlü model Duygu Çakmak, platformun yeni teknolojileri ve yazılım geliştirmeleri hakkında ayrıntılı bilgiler aldı.

Özellikle Asya pazarında moda ve nüfuz üzerine yeni iş fırsatlarını değerlendiren Çakmak, TikTok temsilcileri ile yeni iş olanakları üzerine gerçekleştirdikleri toplantıda son yazılımları da inceledi.

Kaynak: Gerçek Gündem