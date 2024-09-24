3 İlde PKK Operasyonu: 6 Gözaltı

Şanlıurfa merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu, 6 şüpheli gözaltına alındı.

3 İlde PKK Operasyonu: 6 Gözaltı

Şanlıurfa İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü ile bağlantılı 6 şüpheli tespit edildi.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından şüphelilerin yakalanması için Şanlıurfa, Mardin ve Elazığ’da, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu, 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 2 şarjör, 43 fişek ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler tarafından gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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