Tıbbı sekreter, daire başkanlığına atanmıştı... Ticaret Bakanlığı'ndan gündeme oturan atamaya ilişkin açıklama!

Balıkesir’de tıbbi sekreterlik görevinde bulunan Aynur Tuncar’ın Ticaret Bakanlığı’na daire başkanı olarak atandığı ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ticaret Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Bazı sosyal medya mecralarında konu edilen Bakanlığımızın bir daire başkanı atamasına ilişkin kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bundan 8 ay önce yapılmış ve Bakanlığımızın faaliyetleri hakkında tamamen algı operasyonu amaçladığı apaçık olan söz konusu iddiaya konu personelimizin toplamda 18 yıllık kamu hizmeti, yönetim ve insan kaynakları tecrübesi bulunmaktadır. Ayrıca ilgili, yüksek lisans mezunu olup söz konusu atama tamamen ilgili kanunlar ve mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yapılmıştır. Kanunlarımızda ve devlet personel rejiminde yer alan atamaya ilişkin tüm kriterleri sağlayacak hizmet yılı ve tecrübesi bulunmaktadır.

Çalışmalarımızda, sorumluluk ve yetki alanlarımızda aynı azim ve şevkle ülkemizin ve halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz."