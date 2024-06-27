Torpil furyası tam gaz! Tıbbi sekreterlikten, Ticaret Bakanlığı’nda daire başkanlığına atandı

Edremit ilçe Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalışan Aynur Tuncar’ın, Ticaret Bakanlığına Daire Başkanı olarak atandığı iddia edildi.

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Torpil furyası tam gaz! Tıbbi sekreterlikten, Ticaret Bakanlığı’nda daire başkanlığına atandı

Balıkesir’de tıbbi sekreterlik görevinde bulunan Aynur Tuncar’ın Ticaret Bakanlığı’na daire başkanı olarak atandığı ortaya çıktı.

Torpil furyası tam gaz! Tıbbi sekreterlikten, Ticaret Bakanlığı’nda daire başkanlığına atandı - Resim : 1

Atama kararına tepki gösteren İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, sosyal medya hesabından, "Bu nasıl bir güç! Bunu yapan her kimse heykeli Balıkesir Şehir Meydanı’na dikilmeli" dedi.

"VAY BABO VAY"

Gürban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Bu nasıl bir güç. Bunu yapan her kimse heykeli Balıkesir Şehir Meydanı’na dikilmeli. Adam tıbbi sekreteri Ticaret Bakanlığı’na ‘daire başkanlığı’ kadrosuna geçirtiyor. Tıbbi sekreteri ha ! Tıbbi sekreter ne iş yapar? Sağlık kurum ve kuruluşlarında randevu hizmetlerini ve hasta kabul işlemlerini yapar. Hastaya ait tıbbi ve idari kayıtları tutar, elektronik ve/veya sesli ortamlara kaydedilen tıbbi verileri tıbbi belgelere dönüştürür. Vay babo vay vay vay !! Sen de uzman yardımcılığı sınavına gir, çalış çabala uzman ol sonra çalış çabala şef ol, ol ol ol en son 60 yaşında falan belki daire başkanı olursun."

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Ticaret Bakanlığı atama
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