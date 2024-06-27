TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Nurdağı ilçesinin Şatırhöyük Mahallesi mevkisinde 2 tır ve 2 otomobil çarpıştı.

Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

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Gaziantep Adana Tarsus Trafik kazası
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