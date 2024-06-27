Türkiye genelinde motokuryelerin çalışma koşulları giderek ağırlaşırken, son altı ayda 25 motokurye hayatını kaybetti. Kurye Hakları Derneği'nin raporlarına göre, motokuryelik işkolunda işçi ölümleri her geçen yıl artış gösteriyor. 2021 yılında en az 30, 2022'de ise en az 58 motokurye ölümü kaydedildi. 2023 yılında bu sayı 68'e yükseldi. 2024 yılında ise dün itibarıyla yaşamını yitiren Erkan Biber ile birlikte, üçü çocuk olmak üzere toplamda en az 24 motokurye çalışma şartları nedeniyle öldü.

Yaşanan bu ölümler, özellikle İstanbul, İzmir, Adana, Samsun, Kahramanmaraş, Kocaeli ve Kayseri illerinde yoğunlaşmış durumda. Cumhuriyet'in aktardığına göre, Motokuryelerin en çok karşılaştığı sorunlar arasında fırtınalı ve yağışlı hava koşullarında çalışmak, uzun çalışma saatleri, mola hakkının göz ardı edilmesi ve şirketlerin riskli çalışma koşullarını teşvik eden reklam kampanyaları bulunuyor.

Öte yandan, motokuryelik mesleği hala "çok tehlikeli işler" kategorisine alınmadı ve valiliklerin de bu konuda bir inisiyatif almadığı gözlemleniyor. Bu durum, motokuryelerin yaşadığı riskleri daha da artırıyor.

Son dönemde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın bir kaza sonucu ölümü, motokuryeler arasında geniş çaplı protestolara neden oldu. Ayrıca, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammet Hasan Şeyh Mahmut'un bir motokuryeye çarpması sonucu yaşanan ölüm olayı da büyük tepki çekti. Mahmut, "asli kusurlu" bulunmasına rağmen sadece 27 bin 800 TL adli para cezası alarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Bu karar, motokuryeler tarafından yetersiz bulundu ve geniş çapta eleştirilere neden oldu.