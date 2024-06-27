Bakan Yerlikaya duyurdu: 911 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 83 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "NARKOÇELİK-24" operasyonlarında toplamda 911 kilogram uyuşturucu madde, 10 milyon 995 bin adet kök kenevir ve skunk, ile 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Bakan Yerlikaya duyurdu: 911 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 83 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından duyurduğu üzere, 13 ilde Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordinasyonunda, uyuşturucu imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik "NARKOÇELİK-24" operasyonları düzenlendi.

Operasyon kapsamında toplamda 911 kilogram uyuşturucu madde, 10 milyon 995 bin adet kök kenevir ve skunk, ile 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu geniş çaplı müdahalede 83 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı; bunlardan 28'i tutuklandı, 17'sine adli kontrol kararı verildi ve 5'inin işlemleri devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz," ifadelerini kullandı.

Operasyonlar, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, İstanbul, Aydın, Erzurum, Ankara, Van, Mersin, Kırklareli ve Gaziantep olmak üzere 13 ilde eş zamanlı olarak yürütüldü. Öne çıkan bazı sonuçlar şöyle:

Diyarbakır'da 494 kg esrar ve 10 milyon 202 bin kök kenevir ele geçirildi. Antalya'da 11 kg skunk, 92,5 kg eroin ve 36 kg esrar bulundu. İstanbul'da 4 kg likit esrar yakalandı. Adıyaman ve Aydın'da büyük miktarda esrar ve kenevir, Ağrı'da ise 10 kg metamfetamin ve 13 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Etiketler
Ali Yerlikaya Uyuşturucu Operasyon
Son Güncelleme:
Son altı ayda 25 motokurye hayatını kaybetti Son altı ayda 25 motokurye hayatını kaybetti
Emekli dostu en rahat 5 il - Birçok emekli bu illerde daha rahat yaşayabiliyor Emekli dostu en rahat 5 il - Birçok emekli bu illerde daha rahat yaşayabiliyor
Çöken binadan son anda kurtuldular! "Binadan sesler gelmeye başladı..." Çöken binadan son anda kurtuldular! "Binadan sesler gelmeye başladı..."
Kanal D'de final depremi: İddialı dizi yeni sezonda yer almayacak mı? Kanal D'de final depremi: İddialı dizi yeni sezonda yer almayacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin rakibi belli oldu: İşte EURO 2024'te son 16 tur eşleşmelerinin tamamı... Türkiye'nin rakibi belli oldu
YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi: İstanbul'da sayı düştü YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi
Bahçelievler’de 7 katlı bina çöktü! 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı Bahçelievler’de 7 katlı bina çöktü
Mehmet Tezkan: Erdoğan "restine rest" diyemedi, Bahçeli golü attı: 1-0 önde! "Bahçeli golü attı, topu filelere taktı: 1-0 önde!"
Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM'nin tatili iptal edildi Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM'nin tatili iptal edildi